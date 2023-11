La date de son retour, participation à la CAN 2023 : Bennacer se confie

Ismael Bennacer annonce la date de son retour à la compétition officielle. Il évoque également sa participation à la CAN-2023 en Côte d’Ivoire avec la sélection nationale.

Considéré comme l’un des cadres de l’AC Milan, Ismael Bennacer a marqué sa présence aux Émirats Arabes Unis, à l’occasion de l’ouverture de la Casa Milan à Dubaï. Le milieu de terrain des Verts s’est exprimé aux médias présents.

D’emblée, il parle de l’évolution de son état de santé et son retour à la compétition officielle. À cet effet, il espère renouer avec les terrains la mi-décembre.

« Ma blessure était compliquée et pour preuve, elle m’a éloigné longtemps des terrains. Mais je veux voir cette rude épreuve du côté positif. En effet, j’ai profité de ma convalescence pour rester auprès de ma famille et revoir plusieurs choses qui concernent ma vie privée […] Concernant mon retour à la compétition, j’espère que ce sera pour la mi-décembre. Je me sens en nette amélioration et je peux vous dire que ma blessure fait partie désormais du passé ». A-t-il confié.

Bennacer sera-t-il prêt pour la CAN-2023 ?

L’autre point important évoqué par Bennacer, c’est évidemment sa participation pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire avec la sélection nationale. Il plane toujours le suspense s’il sera à la disposition de Djamel Belmadi le mois de janvier prochain ou non.

« Je veux jouer la CAN, c’est un rendez-vous à ne pas rater. Mais je ne suis pas maitre de mon destin. Je dois d’abord jouer avec mon équipe et enchainer les matchs afin d’être compétitif ». A-t-il indiqué.

Par ailleurs, le joueur affiche sa grande ambition de remporter la Ligue des Champions d’Europe avec l’AC Milan cette saison. « La saison écoulée, nous avions atteint la demi-finale. Mais cette saison, on veut faire mieux. On a une bonne équipe, de bons joueurs, tous les moyens sont réunis pour remporter le trophée ».