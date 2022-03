La date de ramadan 2022 fixée en France

Plus que quelques jours nous séparent du début du mois sacré de ramadan. En effet, le compte à rebours est lancé, notamment en France, où la date du premier jour de jeûne a été annoncée hier, mardi 15 mars, par le Conseil français du culte musulman (CFCM).

En effet, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a dévoilé, ce mardi 15 mars, la date du premier jour du mois sacré de ramadan 2022. Dans un communiqué signé par le bureau exécutif du CFCM, il a été annoncé que « le samedi 2 avril 2022 serait le premier jour de ramadan ».

Dans son communiqué, le Conseil français du culte musulman a appelé les musulmans de France « à saisir l’occasion de ce mois sacré pour élever des prières pour la paix dans le monde, la protection et la prospérité de la France et de ses citoyens », une recommandation qui intervient suite au contexte actuel relatif, d’une part, à la situation sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19, et d’une autre part, au conflit entre la Russie et l’Ukraine qui menace la stabilité de la paix dans le monde, particulièrement en Europe.

Pour leur part, la Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations de mosquées réunies en « Coordination » ont affirmé, par le biais d’un communiqué distinct, que « le samedi 2 avril serait le premier jour du mois de ramadan ».

La « Coordination » n’a pas manqué d’inviter, à son tour, les musulmans de France « à invoquer le Créateur pour que cette guerre dévastatrice qui se déroule au milieu de l’Europe cesse immédiatement ».

La date de l’Aïd el-Fitr 2022 dévoilée en France

Par ailleurs, la « Coordination » a également fait savoir que « l’Aïd el-Fitr, qui correspond à la rupture du jeûne et la fin du mois sacré, aura lieu le 2 mai », en soulignant que « ses annonces seront précisées le 1er avril, date à laquelle sa commission théologique statuera définitivement en fonction de différents calculs ».

Dans ce même contexte, il convient de noter que le Conseil français du culte musulman (CFCM) a précisé, dans son communiqué, que « le montant de la zakât el-Fitr (l’aumône) a évolué cette année à sept (7) euros par personne ».

Rappelons aussi que selon plusieurs études, à l’instar de celles de l’Institut Montaigne, d’Insee ou encore de Pew Research Center, la France compte entre cinq à six millions de musulmans, ce qui fait de l’Islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.