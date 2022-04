La date de Ramadan 2022 dévoilée en France

Tout le monde s’impatiente pour connaitre la date du début du mois de Ramadan 2022 en Algérie. Quelques heures uniquement nous séparent de l’annonce officielle du début du mois sacré qui sera émise par la Commission nationale d’observation du croissant lunaire.

La communauté musulmane en France connait désormais la date du début du mois de Ramadan 2022 (1443 de l’hégire). En effet, et à l’issue de la nuit du doute, la Grande mosquée de Paris a annoncé que le premier jour du mois sacré de Ramadan correspond au samedi 2 avril.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi sur Twitter, la Grande mosquée de Paris a fait savoir que « les fédérations musulmanes, se référant à l’avis religieux de leur commission, annoncent aux musulmans de France que le samedi 2 avril 2022 est le premier jour du mois de Ramadan ».

Selon la même source, cette annonce a pris en considération « les résultats des travaux sur l’adoption de calculs scientifiques et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois sacré, ainsi que le résultat de l’observation de la lune, en France et à travers le monde ».

Il convient de rappeler que le Conseil français du culte musulman (CFCM) avait dévoilé, le 15 mars derniers, dans un communiqué signé par le bureau exécutif du CFCM, que « le samedi 2 avril 2022 serait le premier jour de ramadan ».

En effet, la Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations de mosquées réunies en « Coordination » avaient affirmé que « le samedi 2 avril serait le premier jour du mois de ramadan » et que « l’Aïd el-Fitr aura lieu le 2 mai », en soulignant que « ses annonces seront précisées le 1er avril, date à laquelle sa commission théologique statuera définitivement en fonction de différents calculs ».

Voici les pays ayant dévoilé la date du Ramadan 20022

À l’occasion de la nuit du doute, et dans un grand élan de joie, plusieurs pays musulmans ont annoncé la date du début du mois sacré de Ramadan. L’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Bahreïn ont annoncé que la date du premier jour du mois sacré a été fixée au samedi 2 avril 2022.

Pour leur part, le Sultanat d’Oman, l’Indonésie, le Sultanat de Brunei et la Malaisie ont indiqué que la date du premier jour de Ramadan 2022 coïncidera avec le dimanche 3 avril, et ce, à cause l’observation du croissant lunaire de Ramadan qui n’a pas pu être établie.