La cuisine du chef Pierre Khodja, des parfums d’Algérie en Australie

Pierre Khodja est un chef cuisinier talentueux. Il est né et a grandi à Alger, avant de partir en France, là où il va s’initier à une carrière professionnelle qui va le mener à introduire les beaux parfums de la cuisine Algérienne à l’autre bout du monde, en Australie.

Après avoir quitté l’Algérie, Pierre Khodja va s’installer à Paris, ou il va être attiré par tout ce qui touche de prés ou de loin à la restauration. Il va finalement se plier à l’appel de sa passion naissante, et rejoindre une formation qui va lui inculquer les bases de son futur métier.

Mais Perre Khodja, après avoir connu les parfums culinaires de l’Algérie et de la France, voulait satisfaire sa curiosité, ce qui l’avait mené au royaume-uni, ou il va entamer la réalisation de son rêve de devenir un grand chef cuisiner.

Gravir les échelons

Pierre Khodja va débarquer à Londres. Au milieu du brassage culturel qui marque cette ville, le jeune cuisinier Algérien va tenter d’imposer sa touche, et il va y arriver.

Fort du savoir faire et de la discipline qui avait acquis en France, Pierre Khodja va les utiliser pour faire éclater sa passion originelle, son inspiration intarissable, la cuisine Algérienne. Le jeune chef possédait entre ses mains tous les ingrédients nécessaires pour donner à la cuisine Algérienne la possibilité de sortir ses multiples saveurs.

Remarqué par les plus grands restaurant de Londres, Pierre Khodja va voir sa carrière prendre des ailes. Le chef Algérien va atterrir enfin dans le restaurant de Canvas, à Hawthorn dans la région de Newcastle, là où il va profiter du prestige et de l’expérience de cet établissement deux fois primé au guide rouge de la gastronomie.

L’Australie, le nouveau défi de Pierre Khodja

Le chef Algérien est habité par une faim de la découverte et de l’exotisme, mais cette fois-ci ça sera lui qui va apporter l’exotisme dans le pays continent, l’Australie, ou il va devenir un centre de curiosité pour les amateurs de la bonne cuisine.

Pierre Khodja arrive en Australie en 2001, il s’installera à Melbourne, ou il va fonder son premier restaurant, qu’il avait baptisé le Camus, et qu’il va rendre un sanctuaire de la cuisine aux senteurs de l’Algérie, son pays natal qu’il n’a jamais oublier.

Dans un entretien avec un journal Australien, pierre Khodja va confier que son inspiration principale c’est sa maman, qu’il était fasciné, étant petit, par son pouvoir de mijoter des plats dont les saveurs dansaient magiquement dans la bouche.

Sur son blog personnel, Pierre Khodja souligne son enfance difficile, et indique que sa carrière a toujours été influencée par son histoire personnelle marquée de volonté et de motivation, mais aussi par celle de sa mère, qui préparait des merveilles à partir d’un rien, et enfin par l’histoire de son pays, teintée par la diversité et la multitude.