La cuisine algérienne en tête d’un classement des pays arabes les mieux notés
La cuisine algérienne s’impose en tête d’un classement consacré aux gastronomies du monde arabe. Selon l’infographie relayée par le média libanais Ici Beyrouth, l’Algérie arrive en première position devant le Liban, la Tunisie et le Maroc, confirmant la place croissante de ses spécialités dans les classements culinaires internationaux.
Cette première place repose sur les données de référence utilisées pour comparer les cuisines nationales. Dans le tableau consacré aux pays disposant des meilleures cuisines, World Population Review attribue actuellement une note de 4,31 sur 5 à l’Algérie.
Le Liban suit avec 4,28/5, devant la Tunisie avec 4,26/5 et le Maroc avec 4,20/5. L’écart reste donc relativement faible entre les quatre premières cuisines arabes, mais l’Algérie arrive en tête parmi les pays retenus dans cette sélection.
Le classement ne s’arrête pas à ces quatre pays. L’Égypte, la Syrie, la Palestine, l’Arabie saoudite et la Jordanie figurent également dans le palmarès régional présenté par Ici Beyrouth.
Cette sélection permet de comparer les différentes traditions culinaires du monde arabe à partir de leurs évaluations dans les bases de données gastronomiques internationales.
Voici donc le classement des cuisines arabes :
- Algérie
- Liban
- Tunisie
- Maroc
- Égypte
- Syrie
- Palestine
- Arabie saoudite
- Jordanie
Cette première place s’inscrit dans les résultats attribués à la cuisine algérienne sur TasteAtlas. La plateforme lui accorde actuellement une note de 4,18/5 dans son classement mondial 2025-2026, avec notamment la karantika, la mahjouba, la maakouda et le khfaf parmi les spécialités les mieux notées.
D’où viennent ces notes ?
Pour comprendre ce classement, il faut distinguer les différentes sources utilisées.
TasteAtlas constitue la principale base de données consacrée aux cuisines traditionnelles. La plateforme rassemble des évaluations portant sur des milliers de plats et de produits à travers le monde. Pour son classement actuel des meilleures cuisines, elle indique s’appuyer sur plus de 590 000 évaluations valides concernant près de 19 000 aliments.
World Population Review reprend pour sa part des données de TasteAtlas dans ses propres comparaisons internationales. Sa page consacrée aux pays ayant les meilleures cuisines présente notamment l’Algérie avec un score de 4,31 dans son tableau 2025. Le site rappelle également que la notion de « meilleure cuisine » reste subjective et dépend des évaluations prises en compte.
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Une cuisine algérienne bien représentée dans les classements internationaux
Longtemps moins connue à l’étranger que certaines grandes cuisines méditerranéennes, la gastronomie algérienne gagne progressivement en visibilité dans les classements culinaires internationaux. Une reconnaissance qui repose notamment sur la diversité de ses spécialités, de la cuisine familiale aux plats de fête, en passant par la street-food et les produits du terroir.
Parmi les plateformes qui recensent et évaluent les traditions culinaires du monde, TasteAtlas accorde une place croissante à la cuisine algérienne. Dans son classement 2025-2026 des 100 meilleures cuisines du monde, l’Algérie obtient une note de 4,18 sur 5 et se classe à la 46e position mondiale. Elle devance notamment les Pays-Bas et l’Arabie saoudite, tandis que plusieurs autres cuisines arabes figurent également dans ce palmarès.
Cette note est établie à partir des évaluations des utilisateurs de TasteAtlas. Pour son classement des cuisines, la plateforme indique avoir retenu 590 228 évaluations considérées comme valides. Elle précise également que son système cherche notamment à écarter les votes de type patriotique ou les évaluations considérées comme artificielles.
Plusieurs spécialités algériennes obtiennent de bonnes notes
La performance de la cuisine algérienne ne repose pas uniquement sur sa note globale. Plusieurs plats traditionnels affichent eux aussi des scores élevés sur TasteAtlas.
Parmi les spécialités les mieux notées figurent actuellement la Karantika, avec 4,6/5, ainsi que la Mahjouba, la Maaqouda et le Khfaf, qui obtiennent chacun 4,5/5. Ces spécialités figurent parmi les principaux plats recommandés par la plateforme lorsqu’elle présente la cuisine algérienne.
La Rechta, emblématique de la cuisine algéroise, obtient pour sa part 4,1/5. TasteAtlas la décrit comme un plat préparé avec de fines pâtes à base de semoule, accompagnées d’une sauce généralement composée de viande ou de poulet, de pois chiches, de navets et d’épices. La plateforme la classe également parmi les spécialités traditionnelles à découvrir à Alger.
La Chakhchoukha affiche actuellement une note de 3,7/5. Elle figure notamment à la 6e place du classement des meilleurs ragoûts du Maghreb établi par TasteAtlas. Ce plat, préparé à partir de morceaux de rougag émiettés et d’une sauce généreuse à base de viande, de pois chiches, de tomates et d’épices, reste l’une des spécialités les plus représentatives de la cuisine des Hauts-Plateaux.
La Rechta, une spécialité algéroise remarquée à l’international
La Rechta occupe une place particulière dans ce patrimoine. Originaire d’Alger, cette spécialité repose sur des pâtes fines préparées à base de semoule, de sel et d’eau. Elles sont ensuite accompagnées d’une sauce à base de poulet ou d’agneau, de pois chiches, d’oignons, de navets et d’épices telles que la cannelle et le ras el-hanout.
Avec une note actuelle de 4,1/5 sur TasteAtlas, la Rechta fait partie des plats algériens les mieux évalués sur la plateforme. Elle est également associée aux grandes occasions et aux repas festifs, notamment les mariages, l’Aïd el-Fitr et l’Achoura.
Une cuisine qui se distingue aussi par sa street-food
La gastronomie algérienne ne se limite pas aux plats traditionnels servis à table. La street-food occupe elle aussi une place importante dans les classements de TasteAtlas.
La Karantika, spécialité particulièrement associée à l’Ouest algérien, obtient ainsi une note de 4,6/5 et figure parmi les spécialités algériennes les mieux évaluées. La Mahjouba, galette fine à base de semoule généralement garnie de tomates et d’oignons, obtient quant à elle 4,5/5.
Cette diversité explique en partie la présence de l’Algérie dans le classement mondial des cuisines. Le pays est représenté par des plats très différents les uns des autres : pâtes traditionnelles, galettes, soupes, ragoûts, pâtisseries et spécialités de restauration populaire