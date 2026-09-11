La cuisine algérienne en tête d’un classement des pays arabes les mieux notés

La cuisine algérienne s’impose en tête d’un classement consacré aux gastronomies du monde arabe. Selon l’infographie relayée par le média libanais Ici Beyrouth, l’Algérie arrive en première position devant le Liban, la Tunisie et le Maroc, confirmant la place croissante de ses spécialités dans les classements culinaires internationaux.

Cette première place repose sur les données de référence utilisées pour comparer les cuisines nationales. Dans le tableau consacré aux pays disposant des meilleures cuisines, World Population Review attribue actuellement une note de 4,31 sur 5 à l’Algérie.

Le Liban suit avec 4,28/5, devant la Tunisie avec 4,26/5 et le Maroc avec 4,20/5. L’écart reste donc relativement faible entre les quatre premières cuisines arabes, mais l’Algérie arrive en tête parmi les pays retenus dans cette sélection.

Le classement ne s’arrête pas à ces quatre pays. L’Égypte, la Syrie, la Palestine, l’Arabie saoudite et la Jordanie figurent également dans le palmarès régional présenté par Ici Beyrouth.

Cette sélection permet de comparer les différentes traditions culinaires du monde arabe à partir de leurs évaluations dans les bases de données gastronomiques internationales.

Voici donc le classement des cuisines arabes :

Algérie Liban Tunisie Maroc Égypte Syrie Palestine Arabie saoudite Jordanie

Cette première place s’inscrit dans les résultats attribués à la cuisine algérienne sur TasteAtlas. La plateforme lui accorde actuellement une note de 4,18/5 dans son classement mondial 2025-2026, avec notamment la karantika, la mahjouba, la maakouda et le khfaf parmi les spécialités les mieux notées.

D’où viennent ces notes ?

Pour comprendre ce classement, il faut distinguer les différentes sources utilisées.

TasteAtlas constitue la principale base de données consacrée aux cuisines traditionnelles. La plateforme rassemble des évaluations portant sur des milliers de plats et de produits à travers le monde. Pour son classement actuel des meilleures cuisines, elle indique s’appuyer sur plus de 590 000 évaluations valides concernant près de 19 000 aliments.

World Population Review reprend pour sa part des données de TasteAtlas dans ses propres comparaisons internationales. Sa page consacrée aux pays ayant les meilleures cuisines présente notamment l’Algérie avec un score de 4,31 dans son tableau 2025. Le site rappelle également que la notion de « meilleure cuisine » reste subjective et dépend des évaluations prises en compte.

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Une cuisine algérienne bien représentée dans les classements internationaux