La Croatie met son savoir-faire au service des chantiers navals algériens

La coopération maritime entre l’Algérie et la Croatie franchit une nouvelle étape. Le PDG du Groupe algérien de transport maritime (GATMA) a reçu, ce lundi, l’ambassadeur de Croatie en Algérie. Ce dernier a été accompagné d’une délégation représentant une société croate spécialisée dans la construction et la réparation de navires. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement des partenariats économiques entre les deux pays, particulièrement dans le secteur maritime.

Selon un communiqué du GATMA, cette rencontre a été organisée dans le cadre des orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, M. Lazhar Saïd Saïoud. Ce dernier encourage l’ouverture vers les expériences étrangères les plus avancées en matière de technologie navale.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie-Iran : rencontre et renforcement de la coopération entre les deux pays

Formation et transfert de technologie

Les discussions ont notamment porté sur la formation pratique des équipes d’ERENAV — filiale du groupe GATMA — dans les chantiers navals croates. Cette immersion permettra aux techniciens algériens de se familiariser avec les méthodes modernes de gestion, de production et de maintenance appliquées dans les chantiers européens.

La délégation croate a exprimé sa pleine disponibilité à coopérer étroitement avec ERENAV dans son projet de création d’un nouvel atelier de construction et de réparation de navires. Ce partenariat pourrait inclure le transfert de technologie, l’appui technique ainsi que le partage de bonnes pratiques pour optimiser les capacités des chantiers algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Madar Maritime Company lance une nouvelle ligne de fret entre l’Algérie et l’Espagne

Stratégie nationale pour une industrie maritime moderne

Cette collaboration, à la fois technique et formatrice, représente une opportunité stratégique pour l’Algérie, qui ambitionne de développer une industrie maritime compétitive capable de répondre aux besoins nationaux et régionaux.

En conclusion de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir le champ du partenariat à d’autres domaines connexes, tels que la logistique portuaire, la formation spécialisée et la maintenance navale avancée.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de redynamisation du secteur maritime, l’un des axes clés de la politique de diversification économique menée par l’État algérien. Avec l’appui d’experts étrangers et la montée en compétence de ses cadres, l’Algérie aspire à redevenir un acteur majeur dans la construction et la maintenance navales en Méditerranée.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie et l’Allemagne lancent un programme de jumelage pour renforcer la compétitivité nationale