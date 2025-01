« La crise franco-algérienne la plus grave depuis l’indépendance », l’historien Benjamin Stora alerte

Dans une interview accordée à France 24, l’historien Benjamin Stora s’est exprimé sur la crise diplomatique profonde qui secoue actuellement les relations entre la France et l’Algérie. Selon lui, cette situation est « la plus grave et la plus marquante » depuis l’indépendance algérienne en 1962.

Spécialiste reconnu de l’histoire algérienne, Benjamin Stora avait été mandaté par le président Emmanuel Macron pour diriger une commission mixte franco-algérienne sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Après la publication d’un premier rapport en 2021, les travaux de la commission sont aujourd’hui à l’arrêt, en raison des tensions accrues entre les deux pays.

Une crise d’une ampleur inégalée

L’historien compare la situation actuelle à une autre crise importante de 1971, lorsque le président algérien Houari Boumédiène avait nationalisé les hydrocarbures. Toutefois, il estime que le conflit actuel est d’une gravité bien supérieure. Selon Stora, la détérioration des relations franco-algériennes trouve son origine dans les déclarations d’Emmanuel Macron en juillet dernier, affirmant la « marocanité » du Sahara Occidental. Cette prise de position, en rupture avec la ligne diplomatique traditionnelle de la France, a suscité la colère d’Alger, qui affirme ne pas avoir été prévenue d’un tel revirement.

L’escalade des tensions s’est depuis traduite par une surenchère verbale de part et d’autre, compliquant davantage la possibilité d’un dialogue. Stora souligne que cette crise diplomatique est aussi influencée par le contexte politique interne en France, marqué par la dissolution de l’Assemblée nationale et un rapprochement de l’exécutif avec la droite et l’extrême droite, traditionnellement proches du Maroc et hostiles à l’Algérie.

Le cas Boualem Sansal et les perspectives géopolitiques

Interrogé sur la détention de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé « d’atteinte à la sûreté de l’État », Stora reconnaît que certaines de ses déclarations ont pu heurter le sentiment national algérien. Toutefois, il plaide pour sa libération, rappelant que « quelle que soit la nature des divergences, l’essentiel est de pouvoir débattre librement avec quelqu’un qui ne se trouve pas privé de sa liberté ».

Sur le plan international, l’historien estime que le retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait redessiner les équilibres géopolitiques. Un rapprochement stratégique entre Alger et Washington pourrait permettre à l’Algérie de briser son isolement diplomatique et de prendre ses distances avec la Russie, modifiant ainsi les rapports de force en Méditerranée.

Face à cette crise inédite, Benjamin Stora appelle à relancer le travail mémoriel entre la France et l’Algérie, essentiel pour apaiser les tensions et permettre un dialogue serein entre les deux pays.