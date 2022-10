La crise de l’huile refait surface : l’APOCE évoque 3 raisons

L’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) est revenu, hier, sur les raisons à l’origine de la pénurie de l’huile de table dont souffrent certaines régions du pays.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’APOCE a fait savoir que « les opérateurs assurent de la disponibilité de l’huile de table, faisant même état d’un surplus de production ». Le Ministère du Commerce et ses directions au niveau des wilayas, poursuit l’Association, rassurent aussi « quant à l’abondance de ce produit ».

Toutefois, « le citoyen se plaint de la pénurie de l’huile de table dans certaines régions du pays », a encore noté l’APOCE, rajoutant que trois (3) raisons pourraient être à l’origine de cette pénurie.

En effet, d’après la même association, il s’agit d’abord de la contrebande. Ensuite, du fait que le produit n’arrive pas jusqu’au détaillant, ou alors ce dernier refuse de l’acquérir à cause de la facturation. Et enfin, il est question de la consommation et du stockage à outrance.

Pour remédier à cette situation, l’APOCE a estimé qu’il faut faire preuve de citoyenneté. Ainsi, « le produit ne sera pas destiné à la contrebande, le commerçant simple n’aura pas peur tant qu’il sera honnête et le comportement du consommateur changera ».

Saisie d’importantes quantités d’huile de table destinées à la contrebande

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que les services des Douanes ont saisi plusieurs unités de 5 litres d’huile de table destinées à la contrebande, et ce, dans différentes régions du pays.

Les agents de la brigade polyvalente des Douanes de Bordj Badji Mokhtar relevant territorialement de l’inspection divisionnaire de la wilaya d’Adrar ont réussi à mettre la main sur pas moins de 2800 unités de 5 litres d’huile de table se trouvant à bord d’un camion et destinées à la contrebande.

Dans la wilaya de Djelfa, les services opérationnels des brigades des douanes et les éléments de la brigade mobile relevant de l’Inspection divisionnaire des Douanes ont procédé à la saisie de 4032 bidons de 5 litres d’huile de table et l’arrestation de deux individus.

Pour rappel, le Groupe Cevital avait publié un communiqué le 16 septembre dernier, afin de rassurer les consommateurs algériens quant à la disponibilité de l’huile de table. « Le Groupe Cevital tient à rassurer les consommateurs algériens sur la disponibilité et la production en quantités largement suffisantes de l’huile de table », avait indiqué ledit communiqué.