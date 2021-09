La Coupe du Monde de la Pâtisserie : l’Algérie dans le top 10

La Coupe du Monde de la Pâtisserie est un concours culinaire international consacré à la pâtisserie, qui se déroule tous les deux ans à la ville de Lyon en France. Il est initié par le chef pâtissier Gabriel Paillasson. Ce dernier récompense la meilleure équipe de pâtissiers nationaux.

Cette année, le concours a réuni dans sa 16ᵉ édition qui s’est tenue pendant le Sirha Lyon, salon de restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation à Lyon, vingts nations pour une journée de compétition autour de la pâtisserie, et ce, le 24 et le 25 septembre.

Pour ce concours présidé par Pierre Hermé, les pâtissiers de différents pays disposaient de 10 heures seulement afin de réaliser trois épreuves de dégustation, à savoir, un dessert à partager, un entremets glacé et un dessert de restaurant. En outre, les mêmes candidats doivent passer deux autres épreuves artistiques, dont une sculpture en chocolat et une autre de sucre.

Une équipe qui regroupe les meilleurs chefs pâtissiers

Portant sur thème « Tout art est imitation de la nature », une équipe algérienne composée de talentueux pâtissiers a été présente lors dudit concours.

Il s’agit de quatre chefs pâtissiers, à savoir, le candidat chocolat, Salah Amour, chef de la pâtisserie algéroise Le Roi ; le candidat ayant réalisé l’entremet glacé, Mehdi Mehenni en l’occurrence, chef pâtissier algérois ; le sucre capitaine, le chef pâtissier Abderrazak Abdoun ; et enfin le président de l’équipe, le chef pâtissier habitué des concours et compétitions, Fouas Yakoub Mehenni.

Avec ces quatre brillants candidats, qui ont représenté fièrement et dignement leur pays, l’Algérie est classée à la dixième position.

Les Italiens remportent la Coupe de cette année

Cette 16ᵉ édition, tenue pendant le Sirha Lyon, était placée sous le signe de la résilience et de la créativité. » Cette finale a été marquée par l’émotion et la créativité, ainsi que les saveurs et couleurs qui se sont dégagées des desserts des 11 équipes participantes”, a souligné Pierre Hermé, Président du concours depuis septembre 2019.

Il est utile d’indiquer que pour cette année, l’équipe italienne, composée de Massimo Pica, Lorenzo Puca, Andrea Restuccia, a remporté ce samedi 25 septembre la finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021, tandis que l’équipe française s’est hissée à la troisième position.

Notons que cette pour sa 16e édition, l’épreuve du dessert à l’assiette a été remplacée par celle du dessert de restaurant, afin de valoriser le métier de pâtissier de restaurant.

Il convient également d’ajouter que les jurés ont porté une attention particulière aux alliances de saveurs, aux textures, aux jeux de températures et au dressage de ces desserts éphémères destinés à être dégustés immédiatement.