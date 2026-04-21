La Coupe du monde 2026 menacée pour ce joueur de l’équipe d’Algérie

Après Anthony Mandréa, un autre joueur de l’équipe d’Algérie risque de rater la Coupe du monde 2026. Il s’agit du néo-gardien de but Melvin Mastil. Ce dernier s’est fait opérer et sera indisponible pendant plusieurs semaines. Un autre coup dur pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Le dernier rassemblement des Verts du mois de mars a été marqué par plusieurs nouveautés. On cite, entre autres, le gardien de but Melvin Mastil. Il a même eu l’occasion de jouer et effectuer son baptême du feu. C’était à l’occasion du match amical face au Guatemala, remporté sur un score fleuve de sept buts à zéro. Un match où on n’a pas eu l’occasion de jauger le niveau du joueur, qui avait passé une soirée tranquille face à un adversaire modeste.

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Pas de Coupe du monde pour Mastil ?

Mais le portier du FC Stade Nyonnais a connu un mauvais sort. Souffrant de l’hernie inguinale, il a été opéré pour se débarrasser de sa blessure, rapporte la Swiss Football League. Le gardien de but, qui est passé sur le billard jeudi dernier, sera indisponible pendant plusieurs semaines, ajoute la même source. Ainsi, le dernier rempart, qui évolue au FC Stade Nyonnais sous forme de prêt du FC Lausanne, risque de rater la Coupe du monde-2026. Un véritable coup dur pour le joueur mais aussi pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui cherche toujours de bonnes doublures à Luca Zidane au poste de gardien de but.

Utile à signaler que Melvin Mastil est le deuxième joueur qui risque de rater le Mondial américain avec les Verts après Anthony Mandréa. Victime d’une blessure à l’épaule, le portier du SM Caen est indisponible à son tour pour une longue durée et sa participation pour la CdM demeure toujours incertaine.

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Le plis sur Benbot

Par ailleurs, le gardien de but de l’USM Alger, Oussama Benbot, subit une pression pour renoncer à sa retraite internationale. Une décision prise par conviction à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des nations-2025 après avoir été marginalisé en sélection. Selon les observateurs, l’enfant d’Ain M’lila est capable de servir encore les Verts grâce à son rendement constant et ses masterclass en Coupe de la CAF, qui ont fait de lui l’un des grands artisans de la qualification de son équipe pour la finale de l’épreuve africaine.

Mais selon l’entourage du portier usmiste, ce dernier a tourné la page de la sélection nationale. En effet, il ne compte pas revenir sur sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Reste à savoir si un appel de la Fédération algérienne de football va changer la donne.

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