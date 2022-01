La Coupe d’Afrique a débuté, racontons avec vous l’histoire entre Chery et le football

Le football est actuellement l’un des sports les plus populaires au monde et est appelé « le sport No.1 au monde » . L’esprit du football consistant à être positif, travailleur et courageux pour gravir le sommet a fait du football une langue commune du monde malgré des obstacles tels que l’âge, la race et le sexe.

Récemment, l’Association camerounaise de football a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations 2022 se tiendrait du 9 janvier au 6 février. À ce moment-là, 24 équipes et des stars de football de plusieurs pays se réuniront au Cameroun pour vous offrir une fête du football africain qui a perdu depuis longtemps.

En tant qu’une entreprise internationale d’automobile, Chery s’est toujours engagée à s’intégrer dans la société locale à travers le football, à approcher les consommateurs et à profiter de la passion et de la gloire apportées par le football avec les clients. Depuis plusieurs années, Chery a profondément intégré la culture du football avec le positionnement de la marque, la culture d’entreprise et la responsabilité sociale.

Grâce à une attention et des investissements continus, Chery a intégré la vitalité et la progression de la culture du football avec le jeune et moderne positionnement de marque de Chery pour que l’image de la marque Chery profondément imprègne dans le cœur de chaque consommateur qui aime le football dans le monde entier.

Au Chili, l’équipe UC (Club Deportivo Universidad Católica) qui a nommée par Chery a remporté avec succès le championnat de la Ligue chilienne de football 2021, c’est l’équipe UC qui a remporté le championnat de la Ligue chilienne à quatre fois de suite, et c’est aussi le premier club de football dans l’histoire de la Super League chilienne à remporter le championnat quatre fois de suite.

Au cours de la période de coopération, Chery a activement interagi avec les fans, offrant des billets gratuits, des rapports d’événements sur les médias sociaux, des expositions itinérantes, des jeux interactifs sur place et d’autres activités, qui étaient profondément appréciés par les consommateurs.

En Équateur, l’équipe IDV (Independiente del Valle) sponsorisée par Chery a battu l’équipe argentine Club Atlético Colón en 2019 et a remporté avec succès la Coupe d’Amérique du Sud. En 2021, cette équipe a remporté le championnat de la ligue de football professionnel équatorien. C’est la première fois que cette équipe remporte le championnat dans son pays. C’est aussi une autre percée réalisée par une équipe latino-américaine après l’équipe de UC qui a remporté le championnat de la Super League chilienne.

En plus du Chili et de l’Équateur, Chery continue de mener une série d’activités de marketing sportif au Brésil, en Russie, en Argentine, au Costa Rica et dans d’autres endroits qui aiment le football. Avec la double assistance du marketing sportif et de l’internationalisation de la marque, Chery a réalisé une croissance à contre-courant dans l’hiver froid du marché automobile. Jusqu’à présent, Chery s’est classée première dans l’exportation de véhicules de tourisme de marque chinoise pendant 19 années consécutives, avec plus de 9,9 millions d’utilisateurs dans le monde, gagnant la confiance des utilisateurs dans plus de 80 pays et régions.

En plus des activités sponsorisée officielles, Chery a activement lancé une série d’activités d’intérêt public à travers le monde avec le football, telles que le financement aux écoles de football pour jeunes, la dotation de chaussures et de produits de première nécessité aux enfants des zones pauvres et la donation de matériel aux organisations locales de santé. Chery partage toujrous l’amour et des soins à travers le football.

Alors, quelles actions que Chery Automobile, qui considère l’Afrique comme un marché stratégique, va-t-elle se dérouler lors de cette fête africaine du football ? Et quelles surprises apportera-t-elle aux fans ? Suivez à https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ (compte du Facebook dans chaque pays), et allez les découvrir !