La COSOB met en garde contre les transactions boursières illégales en Algérie

Ce mercredi, 28 août 2024, la Commission d’Organisation des Opérations de Bourse (COSOB) a lancé une alerte d’avertissement contre les promotions d’achat d’actions en marge du règlement en vigueur.

Cette injonction, déclarée par l’autorité régulatrice des marchés financiers du pays, tend à protéger les investisseurs et prévenir toute pratique frauduleuse.

La justice guette les transactions en dehors du cadre légal

Comme l’énonce le communiqué publié récemment par la COSOB, « la Commission de régulation et de suivi des opérations boursières a enregistré récemment la diffusion d’informations à travers les réseaux sociaux. Faisant la promotion pour l’achat ou la vente d’actions de sociétés cotées en bourse en dehors du cadre réglementaire des transactions boursières en Algérie ».

Par ailleurs, la COSOB souligne que « la Commission de régulation et de surveillance des opérations boursières attire l’attention du public sur le fait que ce type de transaction est illégal. Et donne lieu à des poursuites judiciaires contre les contrevenants ».

Cela dit, les investisseurs sont appelés à passer par des intermédiaires agréés par la Commission d’Organisation des Opérations de Bourse.

La COSOB fournit sur son site web une liste d’intermédiaires habilités à autoriser les transactions boursières en conformité avec les lois en vigueur. Les investisseurs doivent alors diriger leurs opérations exclusivement aux intervenants figurant dans la liste en question. Ainsi, les actionnaires pourront effectuer leurs opérations boursières en toute sécurité.

La COSOB appelle à la prudence face aux arnaques

En réponse à la recrudescence des transactions non réglementaires constatée parmi les investisseurs algériens. La Commission d’Organisation des Opérations de Bourse met en garde le public et l’invite à faire preuve de prudence.

Cette alerte vise à protéger les investisseurs des potentielles escroqueries et renforcer leur confiance. De plus, son but est de garantir un bon fonctionnement du marché boursier en Algérie.

En cas de doute ou besoin d’informations supplémentaires. Les concernés sont invités à se rapprocher des services de la COSOB ou faire appel aux intermédiaires boursiers agréés. Ils peuvent également s’adresser à la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières (SGBV).