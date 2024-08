La corniche d’Alger en pleine métamorphose : Les travaux de la façade maritime s’accélèrent

Alger, le 14 août 2024 – Le wali d’Alger, Abdennour Rabhi , a donné des instructions fermes pour accélérer les travaux d’aménagement de la façade maritime et créer de nouveaux espaces de loisirs modernes. Lors d’une visite d’inspection sur le littoral, il a souligné l’importance de ce projet inscrit dans le plan bleu stratégique de la wilaya.

Le wali a débuté sa visite par le projet d’aménagement de la rue Mira et de la place El Kettani à Bab El Oued. Ce projet prévoit la création de parcs de loisirs pour les familles, les enfants et les jeunes, tant dans la partie basse appelée Qaa Essour que dans la partie supérieure de la place.

🟢 À LIRE AUSSI : Gare Agha d’Alger : Le mégaprojet de la SNTF pour redessiner la capitale

Les visiteurs pourront pratiquer diverses activités sportives et profiter de la vue sur la mer. Des instructions ont été données pour travailler en équipes de 8 heures par jour, 7 jours sur 7, et pour collaborer avec l’établissement des arts et de la culture afin d’intégrer des œuvres d’art mural en harmonie avec le contexte urbain.

Le projet étant situé à proximité du Bastion 23, le wali a insisté sur le choix d’équipements modernes et de qualité pour le parc. La restauration du monument historique situé sur la place est également prévue, tout comme le lancement des travaux de réhabilitation du siège de l’association Amal pour les personnes handicapées dès aujourd’hui.

Alger : Le wali donne un coup d’accélérateur aux projets d’aménagement de la corniche

La deuxième étape de la visite a concerné le projet d’aménagement de la place du square Port-Saïd, où le wali a souligné la nécessité d’utiliser des matériaux de haute qualité. Il a également ordonné l’accélération du retrait des câbles électriques et l’aménagement du pont reliant la place Port-Saïd à la place de la Pêcherie.

La troisième étape a porté sur le parc de la Pêcherie, où le wali a inspecté la qualité des équipements et le rythme des travaux afin de permettre aux citoyens d’en profiter rapidement. Ce parc a déjà connu un grand succès auprès des visiteurs depuis son ouverture partielle, et il est devenu un lieu de rendez-vous privilégié pour les familles.

🟢 À LIRE AUSSI : Expérience inédite à Alger : un boulevard de la Grande Poste transformé en rue piétonne

Enfin, le wali a visité le chantier d’aménagement du parking Bounetta, qui sera transformé en une esplanade surplombant la mer avec des kiosques et des cafétérias. Les citoyens pourront ainsi profiter pleinement du littoral. Les travaux comprennent l’aménagement du sol, la peinture des murs et d’autres finitions.

Cette série d’initiatives témoigne de la volonté des autorités d’améliorer le cadre de vie des Algérois et de faire de la capitale un pôle d’attraction touristique.