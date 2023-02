Poursuivre ses études à l’étranger est devenu le rêve de tous les étudiants algériens. Cependant, faute de moyens, ses derniers profitent des nombreuses bourses offertes par les universités étrangères pour financer leurs études et décrocher de nouveaux diplômes.

Dans ce sillage, l’ambassade de la Corée du Sud en Algérie informe que le dernier délai pour postuler à son programme Global Korea Scolarship, pour l’année 2023, est fixé pour le 5 mars 2023 à 16h. Mais, c’est quoi le programme GKS, et qui sont les personnes concernées ?

La Corée du Sud offre des bourses pour les étudiants algériens

Le programme GKS est un ensemble de bourses offertes par le gouvernement coréen en faveur des étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études, de masters et de doctorats dans les plus prestigieuses institutions en Corée du Sud. Et ce, notamment dans le but de renforcer les échanges entre les deux pays.

Au total, la Corée du Sud offre cinq places pour les étudiants algériens pour poursuivre 3 ans d’études de master et 4 ans pour les doctorants dans diverses spécialités. Les étudiants intéressés doivent déposer leurs dossiers, en présentiel, au niveau de l’ambassade de la Corée du Sud en Algérie. En revanche, les candidatures soumises plus d’une fois seront élue automatiquement.

Par ailleurs, pour renforcer leurs chances de décrocher cette bourse, les étudiants algériens sont appelés déposer un dossier complet (cliquer ici pour savoir davantage sur les documents exigés). Ce dernier doit être en anglais ou en coréen. En revanche, l’ambassade de la Corée du Sud en Algérie précise que tout dossier incomplet ou soumis après la date limite des candidatures sera rejeté.

Suite à l’évaluation des dossiers de candidatures, les étudiants retenus seront informés par appel téléphonique ou par e-mail. Et ce, notamment dans l’après midi du 16 mars 2023. Ces candidats seront invités à passer un entretien le 21 mars 2023.

