La confidence de Doukha sur Belmadi et « nous allons gagner la CAN »

Azzedine Doukha fait une confidence sur l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi avant la CAN-2019. Il revient sur les récentes déclarations de Djamel Benlamri qui ont fait le buzz.

Azzedine Doukha fait partie du groupe retenu par Djamel Belmadi pour la Coupe d’Afrique des nations de 2019. Dans un passage sur un plateau d’une émission sportive sur une chaine de télévision privée, le gardien de but de 38 ans a fait une confidence sur l’ex-sélectionneur national avant la CAN-2019, où l’équipe d’Algérie avait remporté le prestigieux trophée africain au terme du tournoi.

« Je me souviens que Belmadi avait confié à un média français que l’Algérie va gagner la CAN. Mais il savait qu’il avait tort en faisant une telle déclaration et du coup, il nous a demandé de gérer le parcours match par match », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « C’est à partir des quarts de finale que le trophée se profilait à l’horizon. Après avoir fait un grand match face à la Côte d’Ivoire, j’avais le pressentiment qu’on allait remporter le titre. La suite, tout le monde la connait ».

« On a spéculé les propos de Benlamri »

Azzedine Doukha revient sur les récentes déclarations de Djamel Benlmari qui ont fait le buzz, notamment après avoir révélé que la sélection nationale jouait sans tactique avec Djamel Belmadi. L’ancien portier international assure que les propos de son ex-coéquipier en sélection ont été mal-interprétés.

« Je connais bien Djamel, ses propos ont été mal-interprétés. Ce sont les spéculations qui ont fait le buzz. Je souviens qu’à l’époque de Hlilhodzic, parfois il nous faisait des séquences du film de la Bataille d’Alger pour nous motiver. Il est vrai que parfois, on a besoin de motivation plus que de parler tactique », a-t-il indiqué.

Et d’enchainer : « Lorsqu’il s’agit d’un grand et important match, c’est la motivation qui fait la différence. Un joueur a besoin que quelqu’un le booste pour redoubler d’efforts sur le terrain ».