La confidence de Bernardo Silva sur Mahrez à propos d’Aït-Nouri

Désigné nouveau capitaine d’équipe à Manchester City, Bernardo Silva confie avoir reçu un message de Riyad Mahrez à propos de Rayan Aït-Nouri. Le capitaine des Verts a demandé à son ex-coéquipier de prendre soins de son compatriote, nouvel arrière latéral gauche des Citizens.

Rayan Aït-Nouri vient de franchir une étape majeure dans sa carrière en rejoignant Manchester City pour un montant dépassant les 40 millions d’euros, en provenance des Wolverhampton Wanderers. Il s’apprête à vivre sa première grande aventure avec les Citizens.

Sans perdre de temps, le joueur fera ses débuts avec sa nouvelle équipe à l’occasion d’une compétition internationale majeure : le Mondial des clubs FIFA 2025 qui se déroulera aux États-Unis. Cette transition représente un changement significatif pour Aït-Nouri, qui passe d’une équipe qui joue les seconds rôles en Premier League, à une autre qui vise toujours haut.

Ce transfert lui offre l’opportunité de côtoyer certains des meilleurs joueurs au monde et de participer aux plus grandes compétitions. Pour l’international algérien, c’est l’occasion de franchir un nouveau palier dans sa progression, au sein d’une équipe habituée à lutter pour les plus grands trophées.

Qu’est-ce qu’a dit Mahrez à Bernardo Silva à propos d’Aït-Nouri ?

Pour espérer réussir avec Manchester City, Rayan Aït-Nouri peut compter sur le soutien, bien qu’à distance, de Riyad Mahrez. Ce dernier a demandé à certains de ses anciens coéquipiers, dont Bernardo Silva, d’aider son compatriote à s’intégrer au sein de la bande à Pep Guardiola.

“J’ai parlé avec Riyad la semaine passée. Même hier on a parlé avec lui. C’est un ami proche à moi. Il me manque beaucoup et quand on a signé Rayan Aït-Nouri, il m’a appelé et m’a dit “take care of him” (prenez soin de lui). Pour sa première semaine avec nous, son comportement est fantastique. C’est un jeune joueur qui va nous aider beaucoup et on sera là pour l’aider s’il en a besoin. Il a beaucoup de talent et on est là pour lui”, a confié Bernardo Silva, lors de la zone mixte d’avant-match face au Wydad Casablanca.

Bernardo Silva nouveau capitaine des Citizens

Par ailleurs, Pep Guardiola a personnellement désigné Bernardo Silva comme nouveau capitaine de Manchester City, rompant avec la tradition du vote par les joueurs et le staff. Cette nomination intervient alors que le milieu portugais de 30 ans pourrait vivre sa dernière saison avec les Champions d’Europe.

Arrivé de Monaco en 2017, Silva s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif des Citizens. Cependant, son avenir semble incertain puisqu’il aurait indiqué ne pas vouloir prolonger son contrat qui court jusqu’en 2026. Pour l’épauler dans ce rôle de leader, trois vice-capitaines ont été nommés : Rúben Dias, Rodri et la star norvégienne Erling Haaland.