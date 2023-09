La conférence de presse de Belmadi est annulée, le stage des Verts est délocalisé (officiel)

À l’approche du rassemblement de l’équipe d’Algérie, la fédération algérienne de football a pris une mesure complètement inattendue.

En effet, dans un communiqué de presse publié sur son site internet, la FAF a annoncé que le stage des Verts, prévu initialement au centre technique national de Sidi Moussa, sera déplacé en Tunisie.

« En prévision de la date FIFA, allant du 4 au 12 septembre 2023, et des deux matchs, contre la Tanzanie (le 07/09) à Annaba pour le compte de la 6ᵉ et dernière journée du groupe F des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, et face au Sénégal en amical (le 12/09) à Dakar, la Fédération algérienne de football a décidé de déplacer le stage des Verts à Tabarka, en Tunisie », lit-on sur le site de la FAF.

Revenant sur les raisons de cette décision, l’instance footballistique algérienne a écrit, « Afin de permettre aux pelouses du Centre technique national (CTN) de poursuivre leur germination et de reprendre tranquillement après les travaux de semis et d’entretien menés durant les dernières semaines, la sélection nationale effectuera sa préparation dans la paisible ville de Tabarka, compte tenu de sa proximité d’Annaba dont le stade du 19 mai 1956 accueillera dans la soirée (20 h 00) du jeudi 7 septembre 2023 le match Algérie – Tanzanie », ajoute la FAF.

La conférence de presse de Belmadi est annulée

Arrivé en Algérie cet après-midi, le sélectionneur national, Djamel Belmadi n’animera pas de conférence de presse dimanche prochain.

« En raison des changements opérés par rapport au stage de l’équipe nationale, dans le cadre de la date FIFA du 4 au 12 septembre 2023, la conférence de presse que devait animer le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI, le dimanche 3 septembre à 11 h 00 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa est annulée. Les médias nationaux et internationaux seront informés sur le prochain rendez-vous avec le sélectionneur national », écrit la FAF sur son site.