La compagne de Karim Benzema, Jordan Ozuna, annonce sa conversion à l’Islam

Dans une déclaration exclusive au journal espagnol El Mundo, Jordan Ozuna, la compagne du célèbre footballeur Karim Benzema, a annoncé sa conversion à l’Islam. Cette nouvelle a suscité un vif intérêt et a rapidement fait le tour des médias sociaux, attirant ainsi l’attention du public du monde entier.

Convertie à l’Islam, la compagne de Karim Benzema avoue avoir pleuré en lisant le Coran

Jordan Ozuna, mannequin et influenceuse américaine de 32 ans d’origine mexicaine, a expliqué les raisons qui l’ont conduite à adopter l’Islam. Elle a déclaré que sa relation avec Karim Benzema, joueur d’origine algérienne et musulman pratiquant, avait joué un rôle déterminant dans sa prise de décision. Cette dernière a exprimé son admiration pour la spiritualité de l’Islam et la façon dont la religion a transformé sa vie.

« C’était ici à la mosquée de Madrid. Ils récitaient le Coran… C’était une petite cérémonie intime. J’ai pleuré comme un enfant », déclare-t-elle au média espagnol.

La conversion de Jordan Ozuna à l’Islam a été accueillie de manière positive par sa communauté musulmane. Ses followers ont ainsi salué la décision et ont exprimé leur soutien envers sa nouvelle démarche spirituelle.

Jordan Ozuna deviendra-t-elle musulmane pratiquante dans un avenir proche ?

Bien que Jordan Ozuna n’ait pas précisé si elle prévoyait d’adopter un mode de vie strictement conforme aux préceptes de l’Islam, elle a affirmé son engagement à apprendre et à se familiariser davantage avec les pratiques religieuses musulmanes.

« J’ai fait beaucoup de recherches sur cette religion et je trouve ça beau. Tout ce que j’ai lu sur ça m’a touché. Pendant le Ramadan, j’ai lu le Coran et ça m’a fait pleurer. J’ai aussi lu « The Sacred Path to Islam » (la voie sacrée de l’Islam) à propos d’un chrétien qui s’est converti à l’Islam, comme moi. Un très beau livre. », explique cette dernière.

La conversion religieuse de Jordan Ozuna ne devrait pas seulement influencer sa propre vie, mais aussi avoir un impact sur la façon dont elle est perçue par le public et les médias. Il sera intéressant de voir comment cette décision affectera sa carrière et ses futures collaborations professionnelles.