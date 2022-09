La communauté internationale salue les initiatives de Tebboune

La majorité des partenaires étrangers ont salué les démarches entreprises par l’Algérie pour l’unification du rang palestinien et leurs efforts visant à soutenir la stabilité de la Libye, du Mali, de la région du Sahel et du Sahara en général.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, continue de participer aux travaux de la 77e Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU) qui se poursuivent avec l’organisation de plusieurs réunions de haut niveau.

Les discussions menées par Lamamra lors de ces réunions ont permis de mettre en avant la grande considération des partenaires étrangers pour le rôle primordial joué par l’Algérie sur les plans arabe et international, sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra ayant représenté l’Algérie à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés, a plaidé pour le renforcement du rôle des Non-alignés dans le contexte des tensions croissantes à l’échelle mondiale.

Il a aussi rappelé la proposition de Tebboune qui vise le lancement d' »un effort collectif pour réunir toutes les conditions propices afin de permettre au Mouvement de contribuer à la désescalade tout en promouvant des relations équilibrées, pacifiques et cordiales entre les Nations sur la base des idéaux et principes consacrés par la Charte des Nations Unies ».

Lamamra rappelle l’historique riche de la diplomatie algérienne

Lors des travaux de la réunion ministérielle du Groupe des amis de la médiation coprésidée par la Turquie et la Finlande, Lamamra a rappelé, l’historique riche de la diplomatie algérienne en termes de médiation et de règlement pacifique des conflits. En citant, l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, en appelant « à tirer profit de ces expériences réussies en les activant dans le souci de permettre à l’ONU de s’acquitter de son rôle conformément aux dispositions du 6e chapitre de la Charte stipulant le règlement pacifique des litiges ».

En marge des travaux de cette session, le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a reçu le ministre des Affaire étrangères. Ce dernier a transmis à Mahmoud Abbas, un message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en ce qui concerne la poursuite de la coordination entre les dirigeants des deux pays, en prévision du prochain Sommet arabe d’Alger.