La Commission de l’UE révèle des simplifications pour des demandeurs de visas Schengen

La Commission européenne a récemment annoncé une excellente nouvelle pour les voyageurs internationaux. Les procédures de demande de visa Schengen, parmi les plus demandées au monde, seront bientôt considérablement simplifiées grâce à la numérisation.

La Commission européenne, sous l’égide de la Commissaire européenne aux affaires intérieures, Anita Heber, confirme que cette numérisation accélérera le processus de demande de visa. Les voyageurs ne devront plus attendre longtemps pour obtenir une réponse.

Selon Heber, une fois que le processus de demande de visa Schengen sera entièrement en ligne, les candidats n’auront plus besoin de fournir des copies physiques de leurs documents, ce qui réduira la charge administrative associée au traitement des demandes en format papier et à la délivrance des visas.

Après la numérisation des procédures de visa, les États membres seront responsables du traitement des demandes et de la délivrance des visas en format numérique. Les règles de numérisation ont été élaborées en collaboration entre le Parlement européen et le Conseil dans le but de moderniser et simplifier les procédures de visa pour les ressortissants de pays tiers qui cherchent à obtenir un visa pour les pays membres de l’Union européenne.

Quel impact aura la numérisation des procédures de visa ?

Selon Heber, la numérisation aura un impact majeur sur deux aspects clés des procédures de visa. Tout d’abord, la nouvelle plateforme de demande de visa de l’Union européenne offrira aux demandeurs une expérience fluide et coordonnée, ce qui réduira les frais de déplacement vers les consulats ou les centres de demande de visa.

De plus, les visas seront désormais émis sous forme numérique et liés électroniquement aux passeports des voyageurs.

La numérisation des procédures de visa Schengen apportera de nombreux avantages pour les demandeurs de visa et les autorités chargées du traitement. Voici quelques-uns des avantages clés de ce processus :