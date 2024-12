La CNR lance un nouveau service « à domicile » pour faciliter le quotidien des retraités

La Caisse Nationale de Retraite (CNR) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service d’assistance sociale à domicile, accessible via l’application mobile « takaoudi» et « Espace du Retraité ».

Ce service permet aux retraités de demander du matériel médical à distance et de fixer un rendez-vous avec un assistant social, simplifiant ainsi les démarches et offrant un soutien personnalisé.

Cette annonce intervient à l’approche de la troisième édition de la Semaine de l’assistance sociale à domicile, qui se tiendra du 22 au 26 décembre 2024.

Placée sous le thème « L’assistance sociale à domicile, un accompagnement et une prise en charge », cette manifestation vise à faire connaître les dispositifs et les services mis en place en faveur des retraités et de leurs ayants droit, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, afin de garantir une prise en charge optimale de leurs besoins.

Avec Takaoudi, la CNR révolutionne l’accompagnement des retraités à domicile

En 2023, le dispositif d’assistance sociale à domicile a permis d’accompagner plus de 21 000 retraités et ayants droit. Ces derniers ont bénéficié d’un accompagnement pour les démarches administratives nécessaires à l’obtention de matériel médical et d’aides techniques telles que des aides à la marche, des fauteuils roulants, des prothèses auditives, etc., sans avoir à se déplacer.

Le CNR dispose d’assistants sociaux qualifiés dans toutes les agences locales, qui sélectionnent les retraités nécessitant une visite sur la base de la carte nationale des retraités enregistrés auprès des services de la sécurité sociale, selon des critères rigoureux définissant les droits à bénéficier des services.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique sectorielle et de la volonté gouvernementale de renforcer la dimension sociale et de mettre en œuvre le principe de justice sociale, en mettant en place des mécanismes garantissant la prise en charge sociale des retraités, en particulier les plus vulnérables.

Elle vise également à leur permettre d’exercer leurs droits et de bénéficier des services et des prestations dans les meilleures conditions, leur assurant ainsi une vie digne.

La CNR innove : Takaoudi, l’application qui révolutionne les services aux retraités

La CNR ne s’arrête pas là en matière d’innovation numérique. En parallèle du lancement de son nouveau service d’assistance sociale à domicile, l’application Takaoudi se révèle être un véritable couteau suisse pour les retraités.

Au-delà de la demande de matériel médical et des rendez-vous avec les assistants sociaux, Takaoudi permet aussi de vérifier l’authenticité de tous les documents administratifs délivrés par la CNR.

Un véritable plus à l’ère du tout numérique, où la question de la fiabilité des documents est devenue primordiale. Grâce à un système de code QR et à une plateforme de vérification en ligne, les retraités peuvent désormais attester de l’authenticité de leurs attestations de revenus et autres justificatifs, sans avoir à se déplacer.

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit pleinement dans la volonté de la CNR de simplifier au maximum les démarches administratives pour les retraités. En proposant un service de vérification en ligne, la Caisse répond à une demande croissante de dématérialisation des services publics.

Pour faciliter l’utilisation de cette nouvelle plateforme, la CNR a mis en ligne un tutoriel vidéo détaillé. Ainsi, les retraités, même les moins à l’aise avec les outils numériques, pourront facilement vérifier l’authenticité de leurs documents.

Cette initiative profite également aux administrations, qui pourront désormais vérifier rapidement et facilement l’authenticité des documents présentés par les retraités.

Avec Takaoudi, la CNR confirme son engagement en faveur de l’amélioration des services à destination des retraités. En proposant un large éventail de services numériques, la Caisse facilite la vie de ses assurés et les accompagne dans toutes les étapes de leur parcours.