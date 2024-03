La CNR explique les avantage de l’adhésion pour cette catégorie d’Algériens

Bonne nouvelle pour les membres de la communauté nationale établis à l’étranger ! La Caisse nationale des retraites (CNR) vient d’annoncer l’ouverture d’un système d’adhésion volontaire au régime national de retraite.

Cette initiative permettra aux Algériens expatriés de bénéficier d’une pension ou d’une allocation de retraite, ainsi que d’une couverture sociale comprenant le remboursement des médicaments et le congé de maternité pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

Pour être éligible à l’adhésion, les intéressés doivent avoir la nationalité algérienne, être inscrits auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée, être âgés de moins de 55 ans à la date d’adhésion et ne pas être soumis à l’adhésion obligatoire au système national de retraite.

L’inscription se fait en ligne via le portail https://teledeclaration.cnas.dz ou en déposant un dossier papier ou électronique auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire algérienne. Le dossier doit comporter :

Une copie de la carte d’enregistrement au consulat

Un extrait de naissance

Une copie de la première page du passeport

Un document attestant de la situation professionnelle

Le paiement des cotisations s’effectue tous les trois (3) mois par carte bancaire internationale en devise convertible sur un compte bancaire ouvert au profit de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).