La CNR dévoile ses avantages pour les retraités : -50 % sur les assurances, hôtels et billets de voyage

La Caisse nationale des retraites franchit un cap décisif dans sa stratégie de valorisation du pouvoir d’achat des seniors. Son directeur général, Hafid Adrar, a détaillé une série de conventions fraîchement conclues avec plusieurs partenaires économiques de premier plan.

Objectif affiché : offrir aux retraités algériens des réductions substantielles, des facilités de paiement et un accès élargi à des services jusqu’ici peu accessibles à cette catégorie de la population.

La SAA accorde 50% de réduction aux retraités sur leurs assurances

Signée entre la CNR et la Société Algérienne des Assurances (SAA), cette convention constitue l’un des acquis les plus immédiats pour les pensionnés. Elle leur ouvre droit à une réduction de 50% sur deux produits essentiels : l’assurance automobile et l’assurance habitation.

Entrée en vigueur le 10 mai 2026, la convention est valable un an avec renouvellement automatique. Aucune condition de revenus ni d’ancienneté d’affiliation n’est exigée.

Tout retraité affilié à la CNR peut se présenter directement dans une agence SAA pour en bénéficier, muni de son attestation de revenu.

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Au-delà de l’auto et du logement, l’accord couvre également l’assurance voyage et la protection contre les catastrophes naturelles, élargissant ainsi le périmètre de protection offert aux seniors.

Tourisme et thermalisme : le groupe HTT réserve des offres exclusives aux seniors

Le bien-être des retraités figure désormais au cœur des priorités de la Caisse. Un accord conclu avec le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) garantit des prestations préférentielles pour les séjours en hôtel et les cures thermales, deux services particulièrement adaptés aux besoins des personnes âgées.

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Cette convention représente une ouverture concrète vers un secteur longtemps perçu comme inaccessible financièrement pour les retraités. Elle s’inscrit dans une logique plus large portée par la CNR, qui ne limite plus son action au simple versement mensuel des pensions.

Les opérateurs de téléphonie s’engagent pour des tarifs adaptés aux retraités

Deux opérateurs de téléphonie mobile rejoignent le dispositif. La CNR a paraphé des conventions distinctes avec Mobilis et Djezzy, permettant aux seniors d’accéder à des lignes téléphoniques et des abonnements à tarifs privilégiés, assortis de facilités de paiement calibrées sur leurs revenus.

Ces partenariats répondent à un besoin réel. La téléphonie mobile est devenue un outil indispensable, notamment depuis que la CNR développe ses services numériques accessibles via smartphone.

Disposer d’un abonnement abordable n’est donc plus un simple confort, c’est une condition pratique pour accéder à l’ensemble des prestations dématérialisées de la Caisse.

La numérisation des services CNR réduit les déplacements des retraités

Hafid Adrar a profité de la présentation de ces conventions pour rappeler l’ambition numérique de l’institution. Via l’application mobile « Takaoudi » et ses plateformes en ligne, les assurés peuvent désormais accomplir de nombreuses démarches sans quitter leur domicile.

Parmi les fonctionnalités disponibles : l’extraction de l’attestation de revenu, la consultation de dossier, la prise de rendez-vous et la gestion des files d’attente.

La reconnaissance faciale RFace a par ailleurs remplacé le traditionnel certificat de vie en format papier, supprimant une contrainte administrative longtemps décriée par les bénéficiaires.

Pour accompagner les retraités moins à l’aise avec le numérique, la CNR a maintenu le numéro vert 3011 et aménagé des espaces d’assistance au sein de ses agences locales.