La CNR adresse une note importante aux retraités et ayants droit 

La CNR (Caisse Nationale des Retraites) a lancé son appel annuel aux retraités nés en janvier pour la mise à jour de leurs documents administratifs. Si cette procédure est désormais habituelle pour les retraités de longue date, il est crucial de le rappeler chaque année, car de nouveaux retraités rejoignent le système et doivent, eux aussi, se conformer à cette démarche.

Tous les bénéficiaires d’une pension ou d’une allocation de retraite sont invités à procéder à cette mise à jour, essentielle pour continuer à percevoir leur pension sans interruption. Entre solutions numériques et rendez-vous sur site, le processus se veut simple, sécurisé et accessible à tous.

Deux options pour renouveler ses documents de retraite : numérique ou en agence

Pour répondre aux besoins des retraités, la CNR offre deux voies de renouvellement :

1. Via l’application mobile RetraiteDz

Le choix le plus pratique, permettant d'effectuer la procédure sans se déplacer.

Pour les bénéficiaires d'une retraite directe, le système utilise la reconnaissance faciale R-Face pour confirmer la présence du retraité.

Pour les bénéficiaires d'une retraite transférée, il faut valider son identité via la reconnaissance faciale puis scanner les documents requis avec la caméra du téléphone et les télécharger directement sur l'application.

Une notification de confirmation est envoyée via l'application dès que l'opération est validée.

2. En se rendant à l’agence locale

Cette alternative reste disponible pour ceux qui préfèrent un contact direct ou qui rencontreraient des difficultés avec l’application mobile.

CNR : quels documents sont concernés par le renouvellement annuel ?

Le type de documents à fournir varie selon le type de retraite et la situation personnelle du bénéficiaire :

Retraite directe :

Certificat de vie ou certificat familial avec données marginales pour les célibataires.

Retraite transférée :

Veuves : certificat de non-remariage et certificat familial avec données marginales.

: certificat de non-remariage et certificat familial avec données marginales. Filles orphelines majeures : certificat de non-mariage et certificat attestant de l’absence d’activité professionnelle rémunérée.

Orphelins majeurs :

Certificat scolaire pour les moins de 21 ans.

Copie de contrat de stage pour les moins de 25 ans.

Enfants majeurs incapables de travailler :

Certificat familial et certificat attestant de l’absence d’activité professionnelle rémunérée.

Afin de fluidifier le processus et d’éviter les retards ou les interruptions dans le versement des pensions, la CNR a mis en place un calendrier basé sur le mois de naissance de chaque retraité. Ainsi, la CNR invite chaque bénéficiaire à renouveler ses documents une fois par an, durant le mois de sa naissance.

