La CNEP lance un crédit « halal » de 5 milliards : Qui peut en bénéficier et comment

Les professionnels libéraux et les entreprises auront désormais la possibilité d’acquérir des biens immobiliers par le biais d’un financement islamique, remboursable sur une période maximale de douze ans, et pouvant atteindre cinq milliards de centimes (50 millions de dinars).

Dans une déclaration à Ennahar Online, la directrice du Département de la Finance Islamique à la Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP-Banque), Yamina Belhassani, a révélé le lancement d’un nouveau produit par leur institution sur le marché financier.

Ce produit permet aux professionnels libéraux, tels que les médecins et les dentistes, d’établir des cliniques, aux avocats de posséder des bureaux, et même aux propriétaires d’entreprises d’acquérir des sièges sociaux pour exercer leurs activités. « L’obtention de locaux pour l’exercice de l’activité se fera selon la formule de la Mourabaha« .

Crédit CNEP-Banque : Conditions et modalités de remboursement

Concernant l’ensemble des conditions fixées par la direction de la banque pour ces bénéficiaires, elles exigent – selon la porte-parole – que le demandeur du financement justifie d’une expérience professionnelle minimale de trois ans et plus pour les activités libérales.

Pour les entreprises, elles doivent être en activité depuis au moins deux ans avant que leur propriétaire ne puisse bénéficier du financement.

Quant au montant des financements, il est illimité pour les entreprises, tandis qu’il est plafonné à cinquante millions de dinars, soit cinq milliards de centimes (50 millions DA), pour les professions libérales. Le remboursement total s’étend sur des délais allant de deux à douze ans.

La directrice du Département de la Finance Islamique a également précisé : « Les bénéficiaires de ce type de financement peuvent effectuer un remboursement anticipé, partiel ou total, de l’emprunt. » Elle a ajouté qu’il est obligatoire de verser ce qui est appelé une marge de sérieux (acompte/apport personnel) de vingt pour cent (20%) pour les professions libérales et de trente pour cent (30%) pour les entreprises.

La direction de la CNEP-Banque s’efforce de lancer régulièrement de nouveaux produits pour diversifier son offre à destination de sa clientèle souhaitant bénéficier de prêts selon le modèle islamique, en particulier dans le domaine immobilier, fort de sa longue expérience dans ce secteur.