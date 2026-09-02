La CNAS facilite le renouvellement des cartes Chifa pour les sinistrés des incendies

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) met en place des mesures d’urgence pour les assurés sinistrés. Ceux qui ont perdu leur carte Chifa dans les incendies peuvent désormais en obtenir une nouvelle en ligne.

Ces dispositions concernent sept wilayas touchées par les incendies. Elles visent à simplifier les démarches administratives pour les populations affectées.

La CNAS a mis un lien électronique à la disposition de plusieurs wilayas. Jijel figure parmi les régions concernées. Béjaïa, Skikda et Tizi Ouzou bénéficient également de cette mesure.

Annaba et El Taref complètent cette liste. Mila fait aussi partie des wilayas éligibles à ce dispositif exceptionnel.

À LIRE AUSSI : Incendies : le ministère de la Solidarité déploie ses équipes sur le terrain

Une demande en ligne sans déplacement nécessaire

Ce lien permet de déposer une demande de nouvelle carte Chifa. Les assurés n’ont plus besoin de suivre les procédures administratives habituelles. Ils évitent également tout déplacement vers les structures de la Caisse pour déposer leur dossier.

Cette mesure allège les charges administratives des sinistrés. Elle accélère aussi le processus de renouvellement des cartes de soins. Les assurés continuent ainsi de bénéficier des prestations de la Caisse sans interruption.

La CNAS a également adapté son organisation interne. La fabrication des nouvelles cartes Chifa s’effectue désormais directement au niveau de la direction générale de la Caisse. Cette centralisation exceptionnelle permet une prise en charge rapide des demandes. Elle garantit un traitement des dossiers dans les délais les plus courts possibles.

Comment déposer sa demande

La CNAS invite tous les assurés sociaux sinistrés à profiter de cette mesure d’urgence. Leurs ayants droit touchés par les incendies peuvent également en bénéficier. La demande s’effectue via le lien électronique dédié : https://elhanaa.cnas.dz/chifafeucnas.xhtml.

Les assurés peuvent aussi passer par le site officiel de la Caisse : www.cnas.dz. Cette double option facilite l’accès au service pour l’ensemble des sinistrés concernés.

À LIRE AUSSI : Incendies : Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle pour les sinistrés

Une démarche de proximité et de continuité des droits

La CNAS confirme que cette mesure s’inscrit dans sa politique de rapprochement de l’administration avec le citoyen. Elle contribue également à l’amélioration du service public offert aux assurés.

Cette initiative répond aussi à un objectif de prise en charge rapide. Elle cible particulièrement les besoins exceptionnels des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La Caisse veut garantir leurs droits dans ces circonstances difficiles. Elle assure ainsi la continuité de leur accès aux services de sécurité sociale, malgré les pertes matérielles subies durant les incendies.

À LIRE AUSSI : Sinistrés des incendies : l’État promet une réparation totale avant le 15 septembre