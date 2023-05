La CNAS distinguée par une médaille spéciale pour l’innovation de l’AISS

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés (CNAS) a été honorée en recevant la médaille spéciale de l’innovation pour son projet novateur intitulé « fiches médicales électroniques».

Cette récompense a été attribuée lors du Forum Régional de la Sécurité Sociale pour l’Afrique, organisé par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cette distinction témoigne de la valeur et de l’impact du système du dossier médical informatisé mis en place par la CNAS, qui permet une gestion plus efficace et transparente des données médicales des travailleurs salariés.

De son côté, la Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage-Intempéries des Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Hydraulique (CACOBATPH) a obtenu une attestation d’admissibilité au service « Indemnisation au chômage lié a la canicule ». Une attestation de service d’envoi à distance des demandes d’échéancier de paiement et de recours lui a aussi été remise.

Dans le même contexte, la Caisse nationale des retraites (CNR) a été décernée une attestation pour ses services numériques dédiés aux retraités.

Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de la CNR à fournir ainsi des solutions technologiques modernes pour faciliter les procédures administratives liées aux pensions de retraite.

Annonce de la CNAS pour la communauté algérienne à l’étranger

La CNAS avait récemment annoncé une mesure importante permettant aux membres de la communauté algérienne à l’étranger de souscrire volontairement au système national de retraite et de bénéficier des avantages liés à l’assurance maladie et maternité.

Cette initiative, mise en place conformément au Décret exécutif n°22-351 du 18 octobre 2022, établit les conditions et les modalités spéciales pour l’affiliation volontaire des membres de la communauté algérienne à l’étranger qui exercent une activité professionnelle en dehors du pays.

Pour les membres de la communauté résidant à l’étranger, cette affiliation volontaire au système national de retraite présente de nombreux avantages. Ils pourront ainsi bénéficier des prestations en nature liées à l’assurance maladie et maternité, fournies par le système national de sécurité sociale.