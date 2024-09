La classe préparatoire obligatoire dès la rentrée 2024 : Le ministère dévoile son plan d’action

ALGER, le 18 septembre 2024 – Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé un nouveau guide pratique pour la mise en œuvre d’une réforme majeure visant à généraliser la classe préparatoire à tous les enfants algériens dès la rentrée 2024. Pour y parvenir, le ministère mise sur un système de rotation, avec des classes de 25 élèves maximum.

Ce nouveau modèle prévoit de diviser les élèves d’une classe en deux groupes. Chaque groupe bénéficiera de deux jours et demi de cours par semaine. Par exemple, deux jours et demi par semaine seraient consacrés à un premier groupe (dimanche, mardi et matin du jeudi), et deux jours et demi à un deuxième groupe (lundi, mercredi et après-midi du jeudi). L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’école maternelle, sans favoritisme.

Les directeurs d’écoles primaires ont reçu des instructions pour appliquer strictement le « guide pratique » et limiter le nombre d’élèves par groupe à 25, tout en tenant compte des spécificités de chaque école. Un seul enseignant sera donc chargé d’enseigner aux deux groupes, soit 50 élèves par semaine.

Rentrée 2024 : La classe préparatoire s’impose, le ministère fixe les règles du jeu

L’objectif de ce système de rotation est de doubler le nombre d’enfants pouvant être accueillis dans les classes de petite enfance, tout en adaptant le programme pour optimiser l’apprentissage et répondre aux besoins psychologiques et sociaux des enfants.

Si cette réforme est saluée pour son ambition d’offrir une éducation de qualité à tous les enfants, elle soulève également des questions. En effet, certains experts s’inquiètent de la densité des classes, qui pourrait nuire à la qualité de l’enseignement individualisé, notamment pour les très jeunes enfants.

De plus, le fait de travailler avec deux groupes d’élèves différents chaque semaine pourrait représenter un défi pour les enseignants, qui devront adapter leurs méthodes pédagogiques et gérer des effectifs importants.

Pour accompagner cette réforme, le ministère a organisé des sessions de formation intensives à l’intention des inspecteurs et des enseignants de l’école maternelle. L’objectif est de les préparer à mettre en œuvre ce nouveau modèle pédagogique.

La généralisation de la classe préparatoire en Algérie est un projet ambitieux qui nécessite une mobilisation importante de tous les acteurs de l’éducation. Si les autorités ont mis en place les moyens nécessaires pour réussir cette réforme, de nombreux défis restent à relever, notamment en termes de ressources humaines, de formation des enseignants et d’adaptation des locaux scolaires.

En résumé, le ministère de l’Éducation nationale met en œuvre un nouveau système pour généraliser la classe préparatoire dans toutes les écoles, en adoptant un système de rotation et en limitant le nombre d’élèves par groupe.

Bien que cette initiative vise à améliorer l’accès à l’éducation préscolaire, certaines questions se posent quant à son efficacité et à son impact sur la qualité de l’enseignement. Les mois à venir permettront d’évaluer l’efficacité de ce nouveau dispositif.