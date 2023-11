La chorba beïda dans le TOP 20 mondial des meilleures soupes avec viande (TasteAtlas)

TasteAtlas est un guide de voyage expérientiel en ligne dédié à la cuisine traditionnelle. Il rassemble des recettes authentiques, des critiques culinaires et des articles de recherche sur les ingrédients populaires et les plats emblématiques. Le guide a alors effectué le classement des meilleures soupes de viande, au niveau mondial.

La chorba beïda, une soupe algérienne se hisse à la 16ème place mondiale. À noter que la soupe a une note de 4.5/5 sur ledit site internet.

La chorba beïda se distingue donc parmi les 50 meilleures soupes de viande au monde, honorant ainsi la riche tradition culinaire de l’Algérie. D’ailleurs, cette soupe blanche au poulet, emblématique du pays, est un incontournable des tables pendant le mois de Ramadan. Sa préparation méticuleuse mêle tendrement poulet, oignons, carottes, céleri, ail, beurre, cannelle, pois chiches et épices sélectionnées avec soin.

Le processus de réalisation de cette concoction débute par la dorure des morceaux de poulet, suivi de la cuisson des légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. L’eau entre ensuite en scène, conférant à la soupe une lente ébullition où se mélangent les arômes. Les pois chiches, ingrédient incontournable, viennent alors parfaire cette symphonie de saveurs.

À la fin de la cuisson, un mélange d’œufs, de jus de citron, de persil ou de coriandre vient apporter la touche finale à cette chorba beïda. Traditionnellement, elle est servie avec un pain croustillant qui s’accorde parfaitement avec sa texture onctueuse.

Learn more about the best-rated meat soups in the world: https://t.co/Hu9zbLEprp pic.twitter.com/t6k4Pn0RBy — TasteAtlas (@TasteAtlas) November 16, 2023

Le TOP 5 des soupes mondiales

Pour la liste des « 50 meilleures soupes de viande au monde » jusqu’au 15 novembre 2023, 5 232 évaluations ont été enregistrées par TasteAtlas, dont 2 734 ont été reconnues comme légitimes.

Tom kha gai – THAÏLANDE CENTRALE, THAÏLANDE Rawon – SURABAYA, INDONÉSIE Beef Pho (Phở bò) – VIETNAM Ciorba Radauteana – RĂDĂUȚI, ROUMANIE Northern Vietnamese Beef Pho (Phở bò tái chín) – NORD DU VIETNAM, VIETNAM

Ainsi, ces cinq soupes d’exception, représentant donc des régions aussi diverses que la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et la Roumanie, illustrent la richesse et la variété des cultures culinaires à travers le monde. Chacune de ces soupes est un voyage gustatif, transportant alors les papilles vers des horizons éloignés, offrant une expérience sensorielle unique et inoubliable.