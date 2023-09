La Chorba Beida algérienne dans le Top 10 mondial des meilleures soupes de poulet

La cuisine algérienne compte parmi les éléments qui poussent les touristes étrangers à visiter le pays. En effet, la diversité de ses saveurs et la richesse de ses mets lui ont permis de se distinguer lors de nombreux événements à l’international.

Dans ce sillage, le site spécialisé dans les voyages et les conseils en cuisines locales, TasteAtlas, a dressé un nouveau classement, dont lequel, une spécialité algérienne se distingue une nouvelle fois.

Classement TasteAtlas : la Chorba Beida dans le top 10 mondial

En effet, le nouveau classement de TasteAtlas concerne cette fois-ci les meilleures soupes de poulet au monde. Cette nouvelle liste a accordé la première place au Tom Kha Gai thaïlandais, suivi par la Ciorba Radauteana, une spécialité culinaire de la Roumanie.

Par ailleurs, en troisième position, se place un nouveau plat en provenance de la Moldavie, notamment la Zeama, qui complète ce podium. Pour la suite de son classement, TasteAtlasse a accordé la 4ᵉ place des meilleures soupes de poulet à la Chorba Beida algérienne, notamment grâce à un score de 4.5 sur 5.

Cette spécialité algérienne a déjà été placée au 32ᵉ rang dans un précédent classement des meilleures soupes au monde. Avec ce nouveau score, cette spécialité algérienne riche et nourrissante, traditionnellement préparée lors du mois sacré de Ramadan. Et elle est généralement préparée sur la base d’une composition de légumes et du poulet et d’un assortiment d’épices.

Quelles sont les autres meilleures soupes de poulet au monde ?

Par ailleurs, le nouveau classement de TasteAtlas comprend également La Supa cu taietei, une autre spécialité de la Roumanie, qui se positionne en cinquième place. Et la Bela Corba, qui est une soupe de poulet serbe, en sixième place.

Outre ces spécialités culinaires, la septième place de cette liste des meilleures soupes de poulet au monde revient pour le Salvador, grâce à sa recette de la Sopa Gallina India. La soupe Inchicapi du Pérou occupe la 8ᵉ place de cette sélection.

L’avant-dernière place de ce Top 10 mondial est occupée par la Pologne, qui propose de découvrir sa recette de Rozol Z Kury. Et enfin, le Chikhirtma, en 10ᵉ position, qui appartient notamment à la Géorgie.

