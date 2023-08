La chercheuse algérienne Amina Chahtou s’illustre au Japon en décrochant un certificat de la JICA

Dans l’univers de l’énergie solaire, l’Algérie est en train de faire parler d’elle grâce au Dr. Amina Chahtou. Cette chercheuse dévouée a récemment été distinguée par l’agence japonaise JICA, où elle s’est perfectionnée dans les réseaux d’énergie photovoltaïque.

À travers ses publications sur LinkedIn, le Dr. Chahtou a partagé des mots empreints d’une profonde émotion et d’une légitime fierté : « Mon périple japonais touche à sa fin. Recevoir cette prestigieuse reconnaissance de la part de la JICA pour mes avancées dans le domaine de l’énergie photovoltaïque remplit mon cœur de joie, ravivant le souvenir de l’obtention de mon doctorat au Japon. En tant qu’Algérienne, la gratitude incommensurable que je ressens se mêle à une ambition ardente de rapporter ces connaissances précieuses en Algérie, ainsi qu’au sein du CDER. »

Elle a ensuite souligné l’intensité de sa passion : « Fixez vos regards sur vos objectifs, cultivez vos passions et croyez inébranlablement en vos rêves. En tant que femme algérienne, avoir eu l’opportunité de contribuer à la formation de la JICA, de visiter l’Ecotown dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques ainsi que de découvrir les vastes projets solaires du sud du Japon, demeurent des moments marquants dans ma vie. »

Le Dr. Chahtou incarne ainsi le dynamisme et la détermination, illuminant la voie pour les générations actuelles et futures dans la quête d’une énergie plus propre et plus durable. Sa passion contagieuse et son engagement témoignent d’une brillante collaboration internationale et d’un engagement envers un avenir énergétique radieux, à la fois pour l’Algérie et pour le monde.

Dr. Chahtou : son parcours vers la réussite

Le parcours du Dr. Chahtou est marqué par une série de réalisations académiques et professionnelles impressionnantes. Originaire d’Algérie, elle a entrepris une formation initiale en Physique Médicale, ce qui a jeté les bases de sa carrière dans le domaine scientifique. Par la suite, sa quête de connaissances l’a conduite à se spécialiser davantage avec un Master en Physique des Matériaux et Photovoltaïque, démontrant ainsi son intérêt pour les domaines en évolution constante.

Cependant, son ambition ne s’est pas limitée à son pays d’origine. Animée par une soif de recherche et de découverte, le Dr. Chahtou a franchi des frontières pour rejoindre le Japon en tant que doctorante en Sciences et Technologies Avancées des Matériaux. Cette étape cruciale dans son parcours lui a permis de consolider ses compétences et d’élargir ses horizons académiques au sein d’un environnement international stimulant.

En plus de sa quête académique, le Dr. Chahtou a également assumé des rôles clés en tant qu’éducatrice et chercheuse. Dès 2014, elle a commencé à partager ses connaissances en tant qu’enseignante de Physique au niveau lycée, contribuant ainsi à la formation des générations futures. Son engagement dans la recherche l’a ensuite guidée vers des postes d’assistante de recherche, d’abord à l’Université de Hirosaki au Japon, puis à l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran en Algérie.

Actuellement, le Dr. Chahtou exerce en tant que Maître de Recherche au sein du prestigieux Centre de Développement des Energies Renouvelables en Algérie. Cette position témoigne de son expertise reconnue et de son engagement continu envers l’avancement des énergies renouvelables, un domaine d’une importance croissante dans le contexte mondial actuel.

Le parcours du Dr. Chahtou illustre de manière éloquente l’excellence algérienne dans le domaine de la recherche internationale.