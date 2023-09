La chef libanaise renommée, Abir El-Saghir, qui est reconnue comme l’une des cuisinières les plus célèbres du monde arabe, a récemment suscité l’attention en partageant ses réflexions sur sa visite en Algérie.

Une de ses observations sur les us et coutumes du pays a particulièrement retenu l’attention du public : son opinion sur le voile porté par la majorité des filles en Algérie.

Abir El Saghir impressionnée par la piété des Algériennes

Dans une déclaration qui a fait le tour des médias sociaux, Abir El Saghir a exprimé son admiration pour les femmes algériennes qui portent le voile.

« Les filles qui portent le voile le portent en majorité de façon correcte [comme le veut la religion]. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les femmes portent le voile, mais les Algériennes m’ont impressionnée par la façon dont elles le portent correctement », déclare-t-elle dans un post partagé sur sa story Instagram.

Cette déclaration a été saluée par de nombreux Algériens et a suscité des discussions sur la diversité des pratiques religieuses et culturelles au sein du monde arabe. Le voile est un symbole important de l’identité culturelle et religieuse dans de nombreuses régions arabes, et les commentaires d’Abir El-Saghir ont renforcé l’idée que la religion est respectée en grande partie en Algérie.

La cheffe Abir El Saghir réalise son vœu et visite l’Algérie

Abir El-Saghir est une cheffe libanaise connue pour son talent culinaire exceptionnel et sa présence médiatique, notamment sur les réseaux sociaux. Sa visite en Algérie a été l’occasion pour elle de découvrir la richesse de la cuisine algérienne et de rencontrer des chefs locaux talentueux. Cette expérience gastronomique a suscité un vaste enthousiasme chez la professionnelle de la gastronomie, et un engouement encore plus grand pour ses fans des quatre coins du monde arabe.

C’est après avoir visionné la série de l’influenceur Joe Hattab sur l’Algérie que la cheffe Abir a eu envie de visiter le pays. Mais ce n’est pas seulement pour se plonger dans la culture locale qu’elle a fait le voyage du Liban, Abir El Saghir va également participer à un projet cinématographique d’envergure : la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier Algérie !

Si elle n’a pas fait d’annonce officielle, Abir El Saghir a néanmoins « teasé » la nouvelle en partageant un cliché de la tente de l’émission dans sa story il y a quelques semaines.