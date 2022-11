La Cheffe du Gouvernement tunisien reçu par le Premier ministre

Le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a reçu la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden, Houari Boumediene, dans le cadre d’une visite de travail d’une journée en Algérie.

En effet, la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden a entamé aujourd’hui, le lundi 28 novembre 2022 une visite de travail d’un jour en Algérie.

Et le Premier ministre, s’est entretenu au palais du gouvernement avec Najla Boude, la cheffe du gouvernement tunisien.

Les entretiens ont permis de saluer la profondeur des relations fraternelles et de solidarité qui lient les deux pays et les deux peuples frères, tout en examinant les moyens de renforcer la coopération bilatérale à la lumière des directives des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le président du la République tunisienne Kais Saied, visant à parvenir à une intégration plus stratégique et à un développement solidaire et intégré.

Les deux parties ont également renouvelé leur détermination à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à assurer le suivi des différents projets conjoints et à promouvoir les échanges économiques, notamment lors des prochains événements bilatéraux, pilotés par la Grande Commission mixte algéro-tunisienne.

En outre, le Ministre des Affaires Etrangères, Ramtane Lamamra était aussi présent lors de ces entretiens entre Aimene Benabderrahmane et Najla Bouden.