La chanteuse Naïma Ababsa n’est plus

La célèbre chanteuse Naima Ababsa n’est plus. La fille du grand chanteur Abdelhamid Ababsa, et la sœur de la star Fella Ababsa, a rendu l’âme aujourd’hui, dimanche le 18 avril 2021 à l’hôpital, après une lutte sans merci contre le cancer, mais aussi des suites de certaines complications liées à la Covid-19, contractée par l’artiste.

La chanteuse est passée de vie à trépas après avoir été dans le coma. Naima Ababsa se trouvait dés ce matin en soins intensifs. Les médecins ont d’ailleurs indiqué que la chanteuse se trouvait dans un état très critique. Naima Ababsa souffrait d’un cancer, et elle avait contracté la covid-19 dont certaines complications ont dû empirer son état de santé.

Naima Ababsa, aimée et écoutée par les Algériens, est issue d’une grande famille d’artistes. Elle est notamment la fille du grand chanteur Chaoui Abdelhamid Ababsa, et la sœur de Fella Ababsa, également chanteuse et interprète. La notoriété de la défunte dépassait toutefois les frontières du pays.

Une carrière internationale

En effet, Naima Ababsa a pu participer durant sa longue et riche carrière, a plusieurs festivals en Algérie, mais aussi à l’étranger, en particulier dans beaucoup de pays arabes.

Naima Ababsa, qui est aussi à l’aise dans le chaoui, l’algérois ou dans le Hawzi, a sorti plusieurs albums qui ont rencontré une grande réussite au sein des Algériens. L’interprète de « mazalni ala didani, 2001 » et de « Ya khti, 2010 », est décédée aujourd’hui.

Naima Ababsa a également participé a plusieurs concerts durant sa carrière. La star de la chanson Algéroise a été notamment l’invitée du Festival international de musique de Timgad. Elle a également participé à la 8e édition du Festival Orientalys à Montréal la même année, ou elle a travaillé sur un rapprochement entre le style algérois et la musique techno.

Naima Ababsa a également participé à un concert animé à la scène de Bercy en 2000, afin de rendre hommage au chanteur Matoub Lounes assassiné en 1998.