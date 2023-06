La chanteuse algérienne Kenza Morsli reçoit la prestigieuse Golden Card aux EAU

Voilà maintenant plusieurs mois que l’actrice, chanteuse et animatrice TV Kenza Morsli enchaine les allés-retours à Dubaï. Un changement de rythme qui a laissé perplexe sa communauté en Algérie, et dont elle n’a expliqué les raisons que dernièrement.

Dans un post sur son compte TikTok, l’interprète de « Ghaltat Zaman » annonce, non sans enthousiasme, avoir obtenu la très convoitée « Golden Card » de la part du Gouvernement émirati.

Les Emirates Arabes Unis accordent à Kenza Morsli la Golden Card

Régulièrement en voyage vers les EAU depuis quelques mois, la chanteuse et compositrice algérienne Kenza Morsli avait laissé planer le doute quant à son envie de s’y installer définitivement.

Après plusieurs semaines de spéculation, Morsli sort du silence et publie plusieurs vidéos où elle annonce une bonne nouvelle à sa communauté : l’obtention de sa carte dorée (Golden Card) aux EAU.

« Beaucoup d’entre vous m’ont demandé ce que je faisais à Dubaï. Je suis venue déja en décembre 2022 et je suis de retour aujourd’hui, car les EAU m’ont fait l’honneur de m’accorder la Golden Card. Cette carte m’offre la résidence permanente pendant 10 ans ici. J’adresse par ce biais mes sincères remerciements au Gouvernement Émirati pour sa confiance » explique-t-elle.

La Golden Card est l’équivalent d’un titre de séjour de longue durée aux Émirats, c’est un privilège accordé à une certaine catégorie de personnes uniquement. Cette carte permet ainsi à Morsli de s’établir dans le pays sans avoir besoin de renouveler son VISA de séjour annuellement. La chanteuse dispose également de l’avantage d’aller et venir à sa guise hors du pays sans avoir à redemander de VISA touristique chaque 6 mois.

Ce privilège profite par ailleurs aussi à l’entourage de la chanteuse ; la Golden Card lui permet de parrainer des membres de sa famille (conjoints ou enfants) et d’autres personnes, quel que soit leur âge, aux Émirats.

Golden VISA à Dubaï, quels sont les critères d’éligibilité ?

La Golden Card ou Golden VISA, est un document qui offre la résidence à long terme aux bénéficiaires, en plus d’avantages exclusifs. Accordé par le Gouvernement, ce VISA est spécifiquement dédié aux talents naissants (jeunes prodiges), aux scientifiques, aux artistes, aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux athlètes ainsi qu’aux métiers recherchés (médecine, ingéniorat, métier de la communication, informatique…).

Les acteurs du secteur humanitaire et les étudiants particulièrement brillants (doctorants notamment) sont également invités à déposer une demande pour l’obtention du Golden VISA.