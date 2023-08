La Chakhchoukha algérienne classée 1er plat d’agneau en Afrique et dans le monde arabe (TasteAtlas)

La cuisine algérienne est réputée pour ses mets savoureux et variés, des couscous aux pâtisseries en passant par les délicieuses Mhajeb. Cependant, c’est la Chakhchoukha qui fait désormais sensation sur la scène gastronomique internationale. Cette spécialité algérienne à base d’agneau a conquis les palais du monde entier, rejoignant ainsi les rangs des plats les plus appréciés à travers le globe.

Dans le dernier classement du site spécialisé TasteAtlas, la Chakhchoukha algérienne s’est vue honorée en étant classée parmi les meilleurs plats au monde à base d’agneau. Ce mets savoureux a été élu en tant que champion d’Afrique et du monde arabe, se positionnant fièrement à la 28ème place du classement mondial qui met en avant les 50 plats les plus succulents cuisinés à partir de la viande d’agneau.

Un mélange subtile de saveurs et de textures

La Chakhchoukha, définie par le site spécialisé comme une délicieuse « ragoût algérien », est une fusion parfaite de légumes frais, de viande tendre et d’un bouillon parfumé, le tout agrémenté de pâtes ou de riz. Cependant, ce n’est pas tout : ce plat se distingue par la présence de morceaux de pain plat, fin et circulaire, connus sous le nom de « Raqqaq et Marqaq ».

La popularité grandissante de la Chakhchoukha s’explique par la combinaison harmonieuse d’ingrédients de qualité. La viande d’agneau est coupée en morceaux savoureux, tandis que les tomates, les pois chiches et les oignons viennent rehausser les saveurs de ce plat. Une palette d’épices, dont le piment rouge épicé, est utilisée pour apporter une touche de chaleur et de profondeur au mélange.

Un Voyage culinaire dans l’histoire Pastorale

L’origine de la Chakhchoukha remonte aux bergers algériens, qui avaient besoin d’un repas copieux pour se réchauffer lors des froides nuits d’hiver. Ce plat réconfortant était idéal pour leur fournir l’énergie nécessaire après une journée passée à prendre soin de leurs troupeaux. De là, la Chakhchoukha est progressivement devenue une spécialité appréciée par les habitants de la région, puis a conquis le monde grâce à sa saveur unique et à sa composition réconfortante.

La Chakhchoukha n’est pas seulement un plat délicieux, mais aussi un symbole de l’héritage culinaire algérien. Elle incarne l’art de marier les ingrédients locaux pour créer une explosion de saveurs dans chaque bouchée. Ce plat, qui a su traverser les frontières et gagner le cœur des gourmets du monde entier, est le reflet de la richesse culturelle et gastronomique de l’Algérie.