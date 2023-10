La fédération algérienne des sports de boules a écopé d’une suspension à titre conservatoire de la part de la fédération internationale de la même discipline. La raison ? C’est pour avoir refusé de soutenir l’homosexualité lors des championnats du monde U18 et U23 qui se sont déroulés à Oran.

La ville d’Oran a abrité les championnats du monde jeunes, U18 et U23, de boules, entre le 18 et le 23 septembre 2023. Mais la remise des médailles et du podium n’a pas été réalisée. Et pour cause, les autorités politiques algériennes ont interdit le port de champions du monde Arc en Ciel, affirmant que les musulmans rejetaient et ne reconnaissaient la communauté GAY.

Face à cette situation, les élus de la FIB ont décidé de ne pas se soumettre à ces motifs, à caractères politiques et religieux. La fédération internationale de boules a saisi la fédération mondiale de boules et de pétanque. Après avoir engagé une procédure disciplinaire, il a été décidé de suspendre immédiatement la fédération algérienne des sports boules à titre conservatoire.

Les équipes algériennes suspendues

Pis, d’autres sanctions ont été également infligées sur la fédération algérienne des sports boules. En effet, les équipes algériennes ne prendront pas part aux championnats du monde de lyonnaise féminines et mixtes, à Rumilly, du 7 au 11 novembre 2023. Idem pour les championnats du monde de pétanque des jeunes et des féminines à Bangkok, du 22 au 27 novembre 2023.

Il a été également décidé de suspendre tous les Algériens, proposés par la FASB, nommés ou élus au sein du comité directeur de la FIB, jusqu’à ce que la commission de discipline se réunisse.

Pour le moment, ni la fédération algérienne des sports de boules ni le ministère de la jeunesse et des sports n’ont réagi. Ils devraient faire un communiqué dans les heures à venir pour éclaircir l’opinion public. Affaire à suivre…