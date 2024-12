La CASNOS lance un dernier rappel : Voici la date limite pour régulariser votre situation

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des non-assurés (CASNOS) a lancé un appel urgent à tous les citoyens concernés, les invitant à régulariser leur situation avant la fin de l’année.

Cette démarche vise à permettre à l’ensemble des assurés de bénéficier pleinement des avantages offerts par le système.

Dans un communiqué officiel, la CASNOS souligne que : « Sous le slogan ‘CASNOS, à vos côtés pour régulariser votre situation’, la Caisse a mobilisé toutes ses ressources humaines et matérielles à travers l’ensemble des wilayas afin de garantir une prise en charge optimale de ses assurés. »

L’institution invite ainsi les citoyens à se rapprocher des agences CASNOS pour effectuer les démarches nécessaires avant le 31 décembre 2024. Les services sont ouverts du samedi au jeudi sans interruption.

En résumé, la CASNOS met tout en œuvre pour accompagner ses assurés dans leurs démarches de régularisation. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité des services offerts et de garantir l’accès de tous aux prestations sociales.

La CASNOS simplifie la vie des retraités : la demande de pension se fait désormais en ligne

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a lancé un service en ligne révolutionnaire qui va simplifier considérablement les démarches des futurs retraités.

Grâce à la plateforme Damankom (ضمانكم), accessible via l’adresse damancom.casnos.dz, il est désormais possible de demander sa retraite à distance. Plus besoin de se déplacer en agence, les démarches administratives se font désormais en quelques clics.

Ce nouveau service, baptisé « Demande de retraite à distance », permet aux affiliés ayant atteint l’âge de la retraite de soumettre leur demande de pension de manière électronique. Les retraités pourront ainsi suivre l’évolution de leur dossier et consulter le calendrier de versement de leur pension depuis leur espace personnel.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de la CASNOS, qui vise à offrir des services toujours plus performants et accessibles à ses assurés. En dématérialisant les démarches, la caisse facilite la vie des retraités et leur garantit une plus grande sécurité.

La CASNOS rappelle par ailleurs que tous les travailleurs non-salariés doivent déclarer le début de leur activité dans les dix premiers jours suivant son démarrage. Cette démarche est obligatoire pour bénéficier de la protection sociale.

Les avantages de la plateforme Damankom

Gain de temps : Plus besoin de se déplacer en agence.

Simplicité : Les démarches sont intuitives et faciles à réaliser.

Sécurité : Les données personnelles sont protégées.

Transparence : Les retraités peuvent suivre l'avancement de leur dossier en temps réel.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, la CASNOS confirme sa volonté d’accompagner ses assurés tout au long de leur parcours professionnel et de leur retraite.