La « Carte Verte » : la SNTF rappelle les avantages les usagers de cette wilaya

Dans une volonté de moderniser le transport ferroviaire et de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) remet sur le devant de la scène sa « Carte Verte ». Une solution d’abonnement flexible offrant jusqu’à 40 % de réduction pour les usagers de la banlieue d’Alger.
Face à la congestion routière croissante dans la capitale et à la nécessité de proposer des alternatives de transport écologiques, la SNTF déploie son offensive commerciale. La « Carte Verte », véritable sésame pour les voyageurs réguliers, se présente comme la réponse idéale aux défis de mobilité sur le réseau ferré de la banlieue algéroise.
Le point fort de cette offre réside dans sa structure tarifaire dégressive, conçue pour s’adapter aussi bien aux travailleurs qu’aux étudiants ou aux voyageurs occasionnels. La SNTF a ainsi segmenté son offre en deux paliers de réduction majeurs :
Le palier de 30 % : Applicable sur la carte verte hebdomadaire. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui ont des besoins ponctuels sur une courte durée.
Le palier de 40 % : Une réduction conséquente destinée aux abonnements de plus longue durée, à savoir les cartes mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.
Cette stratégie vise clairement à fidéliser les usagers en rendant le trajet longue durée nettement plus économique que l’achat de billets individuels quotidiens.
L’atout majeur : le nombre de voyage est illimité
Au-delà de l’aspect financier, la Carte Verte offre une liberté totale. Une fois l’abonnement souscrit, le détenteur bénéficie d’un nombre de voyages illimités sur les automotrices électriques de la banlieue algéroise. Plus besoin de faire la queue aux guichets chaque matin ou de manipuler de la monnaie ; la carte permet un accès fluide et rapide aux quais.
Cette fluidité est essentielle pour les milliers de travailleurs qui rejoignent le centre-ville depuis les périphéries est, ouest et sud de la capitale. En utilisant les trains automoteurs électriques, la SNTF garantit non seulement un confort moderne, mais aussi un mode de transport respectueux de l’environnement, justifiant pleinement l’appellation « Verte » de cette carte.
Dans un contexte économique où chaque dépense compte, l’économie réalisée grâce à la réduction de 40 % est loin d’être négligeable. Pour un usager quotidien, le coût du transport peut représenter une part substantielle du budget mensuel. En optant pour un abonnement annuel, l’économie cumulée sur douze mois représente plusieurs milliers de dinars réinjectés directement dans le budget des foyers.
Comment souscrire à cette carte verte ?
L’accès à la Carte Verte est simplifié. Les usagers peuvent se rapprocher des guichets des gares de la banlieue algéroise munis d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité. La carte est alors établie, permettant une utilisation immédiate.
Avec cette initiative, la SNTF ne se contente pas de transporter des voyageurs ; elle propose une nouvelle philosophie de la ville : plus rapide, plus économique et définitivement plus durable. Alors que le réseau ferroviaire continue de s’étendre, la Carte Verte s’affirme comme le compagnon de route indispensable des Algérois.