La carte CHIFA augmente son plafond de remboursement : Voici le nouveau seuil

Alger, le 24 janvier – Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a révélé ce jeudi devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), le coût des remboursements de médicaments en 2024.

Répondant à une question sur le système de remboursement des ordonnances, le ministre a souligné que la sécurité sociale « œuvre en continu pour améliorer la couverture santé en prenant en charge les frais de traitement ». Il a rappelé le principe fondateur du système algérien de sécurité sociale, à savoir « le principe de solidarité entre les générations et l’unification du système de couverture sociale avec l’affiliation obligatoire de tous les travailleurs salariés et non salariés ».

Le ministre a précisé que la facture des remboursements de médicaments a dépassé les 329,05 milliards de DA en 2024, représentant ainsi la dépense la plus importante de la Caisse nationale des assurances sociales.

La carte CHIFA augmente son plafond de remboursement à 5 000 DA par ordonnance

Il a également indiqué qu’un plafond de remboursement par ordonnance a été relevé, passant de 3 000 DA à 5 000 DA depuis décembre 2023, grâce à la carte CHIFA, et ce au bénéfice des personnes ne souffrant pas de maladies chroniques. Par ailleurs, le système de tiers-payant a été étendu.

La 2ᵉ version de la carte CHIFA, lancée en 2023, est un véritable passeport santé pour l’assuré. Elle se distingue par plusieurs améliorations :

Une plus grande capacité de stockage : La puce de la carte peut désormais conserver les informations relatives aux 40 dernières ordonnances électroniques du bénéficiaire et de ses ayants-droit, ainsi que les détails des médicaments délivrés.

Une meilleure intégration numérique : La carte CHIFA est désormais plus compatible avec les applications mobiles et les plateformes numériques dédiées aux services de sécurité sociale. Cela permet un traitement plus rapide des demandes de remboursement et facilite l'accès aux informations personnelles.

Un système de tiers-payant optimisé : Grâce à ces améliorations, le système de tiers-payant est encore plus efficace, permettant aux assurés de bénéficier d'un remboursement plus rapide et plus simple.

Cette nouvelle version de la carte Chifa, véritable avancée technologique, vise à simplifier les démarches administratives pour les assurés et à améliorer la qualité des services offerts par la sécurité sociale.

Le ministre a affirmé que la liste des médicaments remboursables, qui compte actuellement 7 130 références, est mise à jour de manière « périodique et continue« . Il a souligné que certaines catégories de personnes, telles que les malades chroniques et les retraités, bénéficient de taux de remboursement pouvant atteindre 100%.

Concernant le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), le ministre a rappelé que son financement repose sur les cotisations patronales et les subventions publiques. Il a mis en avant l’importance accordée à l’habitat rural, considéré comme une priorité pour permettre aux travailleurs et aux retraités d’accéder à un logement décent.

Il a également abordé la question de l’emploi, particulièrement dans les wilayas du Sud, assurant que des mesures strictes sont en place pour garantir la transparence dans le recrutement.