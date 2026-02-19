La capitale s’illumine : Plus de 400 activités au programme des soirées ramadanesques à Alger

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, la wilaya d’Alger insuffle une dynamique nouvelle à la vie nocturne de la capitale. Sous l’impulsion des directives de ministre- wali d’Alger Mohamed Abdennour Rabehi, un programme d’animation d’envergure a été élaboré pour accompagner les citoyens tout au long de ce mois de piété et de partage.

L’offre culturelle de cette année se distingue par sa densité avec plus de 400 activités programmées. Les services de la wilaya ont veillé à l’équilibre des thématiques pour toucher chaque frange de la société.

Les soirées seront ainsi rythmées par des rencontres religieuses et des concours de récitation, mais aussi par des galas artistiques, des représentations théâtrales et des compétitions sportives. Ces événements investiront les places publiques, les parcs urbains ainsi que les salles de spectacle, transformant la capitale en un véritable pôle d’attraction nocturne.

Alger : Le village africain de Ben Aknoun, cœur des soirées du Ramadan 2026

Parmi les sites phares de cette programmation, le parc zoologique et de loisirs d’El-Wiam El-Madani occupe une place centrale. Hanan Abbas, directrice de l’établissement, a mis en avant les dispositifs spécifiques déployés pour accueillir les familles dans les meilleures conditions.

Le Village Africain, situé au cœur de Ben Aknoun, devient le théâtre principal de ces festivités. Les visiteurs pourront profiter des animations chaque soir, de 20h30 jusqu’à 01h00 du matin, dans un cadre sécurisé et convivial.

Cette initiative vise avant tout à renforcer le lien social et à offrir des espaces de détente de proximité. En mobilisant les parcs, les squares et les espaces de divertissement, les autorités locales entendent redonner aux familles algéroises le plaisir des sorties nocturnes.

Alger : Un dispositif de sécurité omniprésent et préventif

Pour accompagner cet afflux massif de visiteurs, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont déployé un plan de protection global. Ce dispositif assure une couverture totale des lieux de grande affluence, tels que les marchés, les places publiques et les espaces de loisirs. Une attention particulière est portée aux transports (métro, tramway, gares) ainsi qu’à la Grande Mosquée d’Alger (Djamaâ el-Djazaïr), où un dispositif spécifique veillera à la tranquillité des fidèles.

Sur le terrain, l’action policière se décline en plusieurs axes :

Fluidité routière : Des patrouilles mobiles et des postes fixes réguleront le trafic, particulièrement durant les pics de circulation précédant l’Iftar, tout en menant des campagnes de sensibilisation contre l’excès de vitesse.

Des patrouilles mobiles et des postes fixes réguleront le trafic, particulièrement durant les pics de circulation précédant l’Iftar, tout en menant des campagnes de sensibilisation contre l’excès de vitesse. Ordre public et santé : La police de l’urbanisme intensifiera ses interventions pour lutter contre le commerce informel et les parkings illégaux, tandis que des contrôles stricts seront effectués pour garantir l’hygiène et la santé publique.

: La police de l’urbanisme intensifiera ses interventions pour lutter contre le commerce informel et les parkings illégaux, tandis que des contrôles stricts seront effectués pour garantir l’hygiène et la santé publique. Tranquillité nocturne : La police judiciaire renforcera ses rondes pour prévenir toute atteinte aux personnes ou aux biens, assurant ainsi un environnement serein pour les sorties familiales.

La Sûreté de la wilaya d’Alger réitère son engagement auprès des citoyens et rappelle que la sécurité est une responsabilité partagée. En cas de besoin ou de signalement, les lignes de secours (le 17 et le 1548) ainsi que l’application « Allo Chorta » restent opérationnelles 24h/24. Entre culture et protection, Alger s’apprête à vivre un mois de Ramadan placé sous le signe de la convivialité et de la sérénité.