La capitale accueille la 1ʳᵉ édition du Festival d’Alger des Sports du 25 au 27 avril !

Sous le parrainage du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, la Wilaya d’Alger se prépare à accueillir la toute première édition du Festival d’Alger des Sports du 25 au 27 avril 2024. Cet événement d’envergure, placé sous le signe de la détente, du bien-être et de la joie, ambitionne de promouvoir l’activité sportive en plein air, tout en offrant une expérience enrichissante aux citoyens et aux visiteurs de la capitale méditerranéenne, ouverte sur le monde.

Pour cette première édition, le Festival d’Alger des Sports s’étendra sur cinq sites soigneusement réhabilités et réaménagés pour mieux répondre aux attentes de son public varié. Du Parc des Grands Vents au Parc Zoologique et des Loisirs de Ben Aknoun, en passant par la Promenade des Sablettes, les Berges de l’Oued El Harrach, jusqu’au nouveau Parc Urbain de Bab Ezzouar, fraîchement inauguré pour l’occasion, chaque lieu offrira un cadre unique et adapté aux activités prévues. Pour plus d’informations concernant le programme, n’hésitez pas à consulter ce lien.

Festival d’Alger des Sports, un événement pour tous avec une multitude d’activités sportives et de loisirs !

Pendant trois jours, des dizaines de milliers de visiteurs, de tous âges, auront l’opportunité de participer à plus de 70 activités sportives et de loisirs. En effet, près de 8 000 sportifs, encadrés par les techniciens de la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la Wilaya d’Alger, seront présents sur l’ensemble des sites pour animer et superviser ces activités.

D’ailleurs, les organisateurs ont soigneusement planifié la répartition des activités en fonction des caractéristiques de chaque site, offrant ainsi aux visiteurs une expérience diversifiée et adaptée à leurs intérêts et préférences. Que ce soit pour les amateurs de sports d’équipe, les passionnés de sports individuels ou les familles en quête de détente, le Festival d’Alger des Sports promet des moments inoubliables et une pérennité des activités sur les espaces mis à disposition.

Ainsi, le Festival d’Alger des Sports est une invitation à tous, résidents et visiteurs, à se retrouver dans une ambiance conviviale et festive, où la passion pour le sport et le bien-être rassemble les cœurs.

Le Festival d’Alger des Sports, une célébration de la vitalité et de l’inclusion !

Avec plus de 70 activités au programme, l’objectif principal du Festival est de promouvoir l’activité physique et le bien-être de la population. En mettant à disposition des sites adaptés et accessibles, les organisateurs espèrent inciter les participants à adopter une pratique régulière du sport pour une meilleure santé.

Outre son impact sur la santé individuelle, le Festival d’Alger des Sports vise à renforcer l’attractivité de la ville d’Alger en tant que métropole dynamique, capable d’accueillir des événements d’envergure sportive et socio-culturelle. Il s’agit également d’encourager la pratique sportive chez les jeunes en leur proposant des activités adaptées, favorisant ainsi un mode de vie sain dès le plus jeune âge.

Le choix du nom “Festival d’Alger des Sports” reflète l’inclusivité, la diversité et l’unicité de l’événement. Ainsi, et en associant le terme “Festival” à “Alger” et “Sports”, les organisateurs ont créé une identité distinctive capable d’attirer un large public et de créer un impact positif dans la communauté.

D’ailleurs, il est important de noter que le logo, inspiré de l’histoire et de la culture d’Alger, incarne la modernité et la diversité de la ville tout en célébrant son riche patrimoine sportif. Les couleurs choisies, du bleu au jaune en passant par l’ocre, reflètent la diversité des paysages et des activités proposées lors du Festival.

Enfin, le slogan, évocateur et centré sur les émotions, illustre la volonté des organisateurs de créer un événement rassembleur, où le bien-être et le sentiment d’appartenance sont au cœur de l’expérience. Le Festival d’Alger des Sports promet ainsi d’être bien plus qu’un simple rendez-vous annuel : il s’agit d’un véritable mouvement social, un moment de joie, de partage et d’inclusion pour tous les citoyens algérois.

Le Wali d’Alger organise des visites d’inspection pour garantir le succès du Festival d’Alger des Sports !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, s’est pleinement investi dans les derniers préparatifs pour l’accueil du Festival d’Alger des Sports. Soucieux de garantir le succès de cet événement d’envergure pour la capitale, il a entrepris une série de visites d’inspection sur les sites choisis pour accueillir les festivités.

En effet, le 18 avril dernier, le wali d’Alger a entamé une première visite d’inspection, se rendant sur trois des cinq sites prévus pour le Festival, à savoir par la Promenade des Sablettes, les Berges de l’Oued El Harrach ainsi que le nouveau Parc Urbain de Bab Ezzouar. Cette démarche proactive lui a permis de superviser de près les avancées des préparatifs et de s’assurer que tout était en ordre pour accueillir les milliers de visiteurs attendus.

Deux jours plus tard, le 20 avril, le wali d’Alger a poursuivi son engagement en effectuant des visites sur les deux derniers sites restants, le Parc des Grands Vents et le Parc Zoologique et des Loisirs de Ben Aknoun. Durant ces inspections, il a personnellement donné ses directives aux équipes en charge de l’organisation, soulignant l’importance de mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir le confort et le bien-être des participants.

Aperçu du programme alléchant du Festival d’Alger des Sports !

Lors d’une conférence de presse tenue aux Sablettes (Hussein Dey) le 20 avril dernier, un cadre de la wilaya d’Alger, Ali Mokrani, a fait savoir que le Festival accueillerait près d’un million de visiteurs à travers les cinq différents sites. Le site principal, les Sablettes, sera le théâtre d’une série d’activités variées, s’étendant sur un espace de 6.4 km. Parmi les temps forts, on retrouve les “Jeux d’autrefois”, une série de jeux traditionnels du 25 au 27 avril, ainsi que la “Course des Hirondelles” le 26 avril.

De son côté, le site de Oued El Harrach s’étendra sur près de 18 km, offrant également une diversité d’activités. Les autres sites, à Ben Aknoun, Ouled Fayet et Bab Ezzouar, proposeront aussi des espaces aménagés pour le plaisir des visiteurs. Des activités aquatiques sont aussi au programme aux Sablettes, avec notamment un Aquathlon Swim & Run, un triathlon juniors, Elite et Master, ainsi qu’un duathlon destiné aux jeunes de moins de 15 ans.

Au total, près de 70 activités, allant des disciplines sportives aux divertissements, seront proposées à toutes les catégories d’âge et aux personnes aux besoins spécifiques. La particularité réside dans le caractère non compétitif de ces activités, offrant ainsi un pur divertissement pour tous les participants.

Festival d’Alger des Sports : transport gratuit à bord des bus ETUSA !

Réda Doumi, Conseiller du wali d’Alger, a souligné la diversité des terrains et des équipements disponibles, avec notamment sept terrains de football et dix terrains pour le basketball, le handball et le volleyball. Des circuits de course à pied, des espaces dédiés aux arts martiaux, ainsi que différents sports de glisse et d’escalade seront également aménagés.

Au-delà de la simple offre d’activités, les organisateurs ont pour ambition de promouvoir des alternatives “saines” pour les jeunes, dans le but de lutter contre la délinquance. Plus de 400 encadreurs seront présents, représentant 40 Ligues et associations sportives, pour garantir le bon déroulement de l’événement.

Pour faciliter les déplacements des visiteurs, des bus de l’ETUSA seront mis gratuitement à disposition les vendredis et samedis, de 7h00 à 19h00, au départ de quatre endroits stratégiques à Alger, à savoir : Rouiba, Sidi-Abdallah (Zéralda), Bir Touta et la Place du 1ᵉʳ-Mai à Alger-Centre.

M.Mokrani a également précisé que le transport serait gratuit pour les étudiants, avec des départs directement depuis leurs résidences universitaires. En conclusion, le Festival d’Alger des Sports s’annonce comme un rendez-vous annuel incontournable, avec de nouveaux espaces de divertissement et de nouvelles activités sportives à découvrir chaque année au mois d’avril.