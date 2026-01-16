La CAN 2028 attribuée au Maroc ?

Le Maroc va-t-il accueillir une nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des nations ? Le pays voisin semble grand favori pour abriter la CAN-2028, la dernière avant le passage à tous les quatre ans.

La Confédération africaine de football (CAF) traverse une nouvelle zone de turbulences concernant l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations. Il y a quelques semaines, l’instance panafricaine a officiellement annoncé un changement majeur : à partir de 2028, la CAN se déroulera désormais tous les quatre ans, marquant ainsi un tournant historique dans le calendrier du football africain. Une décision stratégique censée apporter plus de stabilité et de visibilité à la compétition, mais qui soulève déjà de nombreuses interrogations.

Le dilemme de l’organisation pour la CAN-2028

Alors que l’édition 2027 a été attribuée à une organisation conjointe entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, la CAF se retrouve aujourd’hui dans l’embarras concernant le pays hôte de la CAN-2028. En effet, aucun candidat officiel ne s’est pour l’instant imposé, laissant planer un flou inhabituel à ce stade du processus.

Selon le journaliste français Romain Molina, réputé pour ses informations crédibles, la CAF aurait entamé des discussions discrètes avec le Maroc afin de lui confier l’organisation de la 37e édition de la Coupe d’Afrique des nations. « À cause du changement de calendrier et périodicité de la CAN (avec le passage à tous les quatre ans ensuite), la CAF se retrouve embêtée car la CAN 2028 arrive très vite et il n’y a presque aucun pays susceptible d’être prêt pour cette date », explique le journaliste français.

Les enjeux et incertitudes autour du choix du Maroc

Cependant, toujours selon Romain Molina, le Maroc ne serait pas disposé à accepter cette mission sans contreparties. Le pays voisin aurait posé certaines conditions à la CAF, sans que leur nature exacte ne soit rendue publique.

Selon la même source, la structure dirigée par Patrice Motsepe aurait également sondé l’Égypte, autre poids lourd du football africain et habituée à accueillir de grandes compétitions. Mais là encore, la réponse ne semble pas à la hauteur des attentes. Le pays des Pharaons ne serait pas particulièrement enthousiaste à l’idée d’organiser la CAN-2028, préférant peut-être se concentrer sur d’autres priorités sportives et économiques.

Ce contexte met en lumière les difficultés persistantes de la CAF à planifier sereinement ses compétitions majeures, malgré les réformes annoncées. À moins de deux ans de l’échéance, l’incertitude demeure totale quant au futur hôte de la CAN-2028, un flou qui pourrait fragiliser davantage la crédibilité de l’instance africaine. Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour lever le voile sur une édition déjà entourée de nombreuses interrogations.