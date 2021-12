La CAN 2022 sera-t-elle reportée ? Le président de la CAF répond

Programmée du 9 janvier au 6 février 2022, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 aura bien lieu à temps. C’est ce qu’a confirmé ce lundi le patron du football africain.

Pendant que la FIFA presse pour le report de la CAN 2022 ; le président de la CAF, lui, enchaine les déplacements en Afrique, dont son dernier a été aujourd’hui au Cameroun, pays organisateur de la compétition tant attendu par les Algériens, mais aussi par les supporters des pays participants.

Ce qu’a dit le patron de la CAF

Lors de son déplacement au Cameroun ; le patron de la CAF, Patrice Motsepe, a profité de son voyage au Cameroun pour écarter le report de la compétition.

« Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès. Je suis convaincu qu’après nos rencontres d’aujourd’hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l’Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l’engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l’engagement pour le développement du football en Afrique », a déclaré le président de la CAF.