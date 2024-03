La Caisse National des Retraites (CNR) : nouvelles instructions et services numériques

La Caisse National des Retraites (CNR) éclaire le chemin vers la sécurité et la sérénité pour ses membres en mettant a jour ses instructions pour la consultation des relevés de carrière professionnelle, introduisant également un nouveau service numérique.

Dans un effort pour améliorer l’accessibilité et la transparence, le CNR a annoncé que les individus pourront désormais consulter leur relevé de carrière professionnelle deux ans avant d’atteindre l’âge légal de la retraite. Cette initiative vise à fournir aux futurs retraités une meilleure visibilité sur leurs droits et à planifier en conséquence.

Support vidéo et procédure d’accès aux services numériques du CNR

Le CNR a également révélé que le service numérique CIS, qui permettra une consultation facile et rapide des relevés de carrière, sera bientôt accessible via la plateforme mobile RetraiteDZ. Cette avancée technologique représente un pas significatif vers la digitalisation des services de retraite, promettant une expérience utilisateur améliorée et une gestion plus efficace des dossiers de retraite.

Pour faciliter ces changements, le CNR a produit une vidéo explicative sur Facebook qui détaille la procédure de consultation des relevés de carrière via le nouveau service numérique. Pour ce fait, il faut suivre ces étapes :

Remplir le formulaire : commencez par renseigner le formulaire de création de compte. Activation du compte : patientez pendant que les services de la CNR activent votre compte. Consultation de carrière : une fois votre compte activé, consultez votre carrière d’activité sur la plateforme. Signalement des périodes manquantes : signalez les périodes d’activité manquantes en fournissant les informations nécessaires. Visite à l’agence CNR : présentez vous à l’agence locale CNR avec les documents justificatifs pour valider les périodes réclamées. Consultation ultérieure : consultez à nouveau votre carrière d’activité pour vérifier les mises à jour. Impression du relevé : imprimez votre relevé de carrière pour vos archives personnelles.

Le CNR continue de s’engager à fournir des services de qualité à ses membres et à faciliter la transition vers une gestion de la retraite plus moderne et accessible.