La CAF retire la CAN 2025 à la Guinée : l’Algérie favorite ?

Alors que la confédération africaine de football s’apprêtait à tenir une réunion de son comité exécutif à Alger en marge du tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN 2023, organisé en Algérie, l’instance continentale du football annonce une décision, pour le moins, rocambolesque.

Suite aux retards flagrants constatés lors de sa visite en Guinée, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé le retrait de l’organisation de la CAN 2025 au pays situé en Afrique de l’Ouest.

La visite du président de la CAF s’est soldé sur un constat infaillible : la Guinée n’est pas en mesure d’accueillir la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines.

C’est ce qui a motivé sa décision de retirer l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée. « Demain, on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée » explique le président sud-africain de la CAF, Patrice Motsepe.

Dans ce sens, Motsepe a ajouté, « face aux manques constatés, nous sommes dans l’obligation de rouvrir le processus de l’organisation de la prochaine édition de la CAN. » indique-t-il.

Une déclaration qui a précédé son appel adressé aux responsables de l’institution qu’il préside de renouveler l’appel à candidatures pour l’organisation de la prochaine édition de la CAN 2025.

Retrait de l’organisation de la CAN à la Guinée, une aubaine pour l’Algérie ?

Après la décision de retirer l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, les matchs de la phase finale de la prochaine édition de la coupe d’Afrique des nations devront se jouer sous d’autres cieux.

L’Algérie qui n’avait organisé cet événement depuis 1990 malgré deux candidatures en vain, serait en pôle position pour accueillir la prochaine CAN. En effet, muni de nouvelles infrastructures sportives, le pays organisateur du prochain championnat d’Afrique des nations pourrait enchaîner avec une nouvelle réception d’un rendez-vous footballistique africain.

Suite à l’organisation grandiose de l’événement olympique méditerranéen, les Jeux Méditerranéens de 2022 à Oran en l’occurrence, l’Algérie s’est repositionné sur l’échiquier des facteurs actifs sur le plan organisationnel et s’est octroyé de nouveaux atouts qui pourraient la propulser au devant de la scène sport en Afrique.

Autre élément qui pourrait jouer à la faveur de l’Algérie, est le message d’universalité que prône la fédération internationale de football.

Ainsi, la FIFA, et par le biais des compétitions sportives inscrites sous sa bannière, œuvre pour un partage équitable des parts de l’organisation de ses compétitions, évitant, de ce fait, le monopole de l’accueil des différentes échéances et offrant, au passage, la chance à une large majorité des pays de vivre sur le rythme des compétitions.