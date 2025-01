La CAF reporte le CHAN 2024 (Officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le Championnat d’Afrique des nations-2024 ne se déroulera pas en mois de février. La Confédération africaine de football l’a officiellement reporté au mois d’août prochain.

Cet après-midi, plusieurs médias ont rapporté un éventuel report du Championnat d’Afrique des nations-2024 à l’été prochain. Ce n’est qu’en fin de journée que la Confédération africaine de football a confirmé l’information.

En effet, elle a annoncé officiellement le report de la compétition continentale au mois d’aout prochain. Si elle a pris une telle décision, c’est tout simplement en raison du retard dans la construction des différentes infrastructures dans les pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

« La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce jour le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) CAF TotalEnergies – Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à août 2025 (…) Les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) CAF TotalEnergies Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 », lit-on dans le communiqué de l’Instance africaine.

La CAF a précisé que les nouvelles dates du tournoi seront communiquées « en temps voulu ». Rappelons que le tirage au sort aura lieu demain, le 15 janvier 2025, à la capitale kényane Nairobi.

Une forte prime pour le vainqueur

Par ailleurs, la Confédération africaine de football a annoncé, il y a quelques jours, l’augmentation de la dotation et la prime du vainqueur de 75%. En effet, le vainqueur du CHAN Kenya-Tanzanie-Ouganda 2024, touchera la somme de 3,5 millions de dollars.

Si la CAF a pris une telle décision, c’est tout simplement pour motiver certaines nations à y prendre part, notamment l’Algérie, l’Égypte ou encore la Tunisie. À noter que le vainqueur de la dernière édition du tournoi, à savoir le Sénégal, a perçu une prime de 2 millions de dollars.

Rappelons que la Fédération algérienne de football est revenue sur sa décision de faire l’impasse sur la 8e édition du CHAN. Sa proposition de jouer avec des joueurs des jeunes sélections nationales a été acceptée par la CAF. Mais comme le tournoi a été reporté pour l’été prochain, cela devrait changer la donne. Autrement dit, on s’attend à ce que l’EN A’ soit bel et bien composée des joueurs locaux, drivés par Madjid Bougherra.

Seulement, la sélection nationale A’ devra disputer un petit tournoi pour valider son billet qualificatif pour le CHAN. Outre l’Algérie, il connaitra la participation de l’Égypte, l’Afrique du Sud, Comores, le Malawi, la Gambie et le Gabon. L’Algérie est exemptée du premier tour de ce tournoi et disputera un seul match qualificatif pour le CHAN-2024, qui se déroulera en Tanzanie.