La CAF dévoile la date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025

La Confédération africaine de football vient enfin de dévoiler la date du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025. L’Algérie devrait être versée dans le chapeau 1.

Après plusieurs mois d’attentes, la Confédération africaine de football a enfin communiqué la date du déroulement du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025, qui se déroulera, comme tout le monde le sait, au Maroc. En effet, ce sera pour le jeudi 4 juillet.

“La course vers la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 sera officiellement lancée le jeudi 4 juillet 2024 avec le tirage au sort des éliminatoires de ladite compétition, à Johannesburg en Afrique du Sud, à 14h30 heure locale (15h30 heure du Caire, 12h30 GMT)”, a annoncé la CAF sur son site officiel.

L’Instance africaine annonce également que la cérémonie du tirage au sort sera marquée par la présence des légendes CAF. Idem pour représentants des équipes participantes et des membres du Comité local d’organisation de la CAN-2025.

Ce qu’il faut savoir sur le déroulement des éliminatoires

48 équipes prendront part aux éliminatoires. Elles seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Au terme de cette phase de groupes qui se disputera en 6 journées (aller-retour), seuls les deux premiers de chaque groupe, soit un total de 24 équipes, se qualifieront directement pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc.

Les éliminatoires de la CAN-2025 s’étaleront entre septembre et novembre 2024 sur six journées. En effet, la 1ʳᵉ et 2ᵉ journée entre le 2 et le 10 septembre, la 3e et la 4e journée entre le 7 et le 15 octobre et enfin la 5e et la 6e entre le 11 et le 19 novembre.

En se référant au dernier classement FIFA, l’équipe d’Algérie devrait être versée dans le chapeau 1. Du coup, elle évitera les cadors du continent, à savoir le Maroc, le Sénégal, le Nigéria, la Tunisie, l’Égypte, pour ne citer que ceux-là. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait tomber sur un adversaire coriace du chapeau 2, entre autres le Ghana, la Guinée ou encore le Cap-Vert.