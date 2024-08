La CAF dément avoir dévoilé les clubs qui disputeront la 2e édition de la Super Ligue CAF

Ce matin, un soi-disant document de la Confédération africaine de football a circulé sur les réseaux sociaux, sur lequel on lit le compte rendu de la réunion de la Commission d’organisation des compétitions interclubs concernant la 2e édition de la Super Ligue et les clubs africains qui y prendront part. L’USMA et le CRB représenteront l’Algérie de la zone UNAF.

Dans le document, on voit même la formule du tournoi. Il se jouera du 9 janvier au 11 février 2025, avec la participation de 24 clubs, répartis en 6 groupes de 4. Le moins que l’on puisse dire, est que le prétendu document s’est répandu comme une trainée de poudre et a été même repris par plusieurs médias du continent. Les supporters usmistes et bélouizdadis, quant à eux, s’en sont réjouis en voyant leurs équipes favorites invités à une prestigieuse compétition continentale, en compagnie des cadors africains.

L’USMA et le CRB invités pour la Super Ligue CAF, c’est de l’intox !

Il faut dire que cela a suscité la réaction de la Confédération africaine de football. En effet, elle a démenti, dans la foulée, toutes les informations relatives à la 2e édition de la Super Ligue.

L’Instance africaine assure qu’elle va tout communiquer à propos de la compétition « au moment opportun » et « sur son site et comptes officiels sur les réseaux sociaux ».

Si le CRB n’a toujours pas pu franchir une phase de poules d’une compétition africaine, l’USMA attend une invitation pour prendre part à la 2ᵉ édition de la Super Ligue. C’est légitime de sa part, en étant détentrice de la Coupe de Confédération CAF de l’édition 2023 et demi-finaliste de la dernière. Elle aurait pu conserver son titre, n’était l’affaire du maillot de la honte de la formation marocaine, la RS Berkane.

Rappelons que la CAF avait lancé la Super Ligue l’année passée. La première édition a connu la consécration de l’équipe sud-africaine, Mamelodi Sundowns.