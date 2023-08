La Bulgarie facilite l’immigration pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés

La crise de main d’œuvre et la pénurie du personnel ont poussé plusieurs pays dans le monde à revoir leurs politiques et plans d’immigration. Et ce, afin de pallier ce besoin accru avec l’arrivée des travailleurs étrangers qualifiés.

Tout comme le Canada, la France et l’Allemagne, la Bulgarie compte parmi ces pays qui souffre de la pénurie de main d’œuvre dans ces structures.

La Bulgarie revoit sa politique d’immigration

En effet, pour attirer un plus grand nombre de travailleurs étrangers qualifié, la Bulgarie déploie plusieurs moyens pour réussir cet objectif. D’ailleurs, dans le cadre de cette stratégie, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’innovation et de la croissance ont affirmé que le pays travaille pour faciliter davantage ce processus d’immigration.

Pour ce faire, les autorités bulgares ont annoncé vouloir revoir le système de rémunération au sein de ses structures pour séduire des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Par ailleurs, le gouvernement de ce pays envisage de se focaliser sur le potentiel humain et sur de nouveau programmes de formations continues et de formation en alternance.

Dans cette nouvelle politique d’immigration, le pays veut aussi renforcer les programmes liés aux étudiants étrangers, qui sont considérés comme les plus efficaces, pour attirer de la main d’œuvre qualifiée.

Pour rappel, depuis l’an dernier, la pénurie de main d’œuvre commence à se sentir dans toute l’Europe. En Bulgarie, ce besoin a été motivé par le départ des travailleurs bulgares qui quittent le pays à la recherche de nouvelles opportunités dans d’autre pays du continent européen. Se retrouvant aujourd’hui dans une impasse, ce pays décide de revoir non seulement sa politique d’immigration, mais aussi son système de rémunération.

